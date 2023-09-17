中經濟復甦慢 IMF籲提振消費

IMF計畫敦促中國政府放棄「以債務為動力」的經濟增長模式，轉向促消費。圖為IMF總裁格奧爾基耶娃9月1日訪問北京，並與中國國務總理李強會面。（中新社）

中國經濟復甦前景不佳，國際貨幣基金組織（IMF）總裁喬治艾娃接受專訪表示，IMF計畫敦促中國將經濟增長模式轉向專注提振國內消費，同時解決陷入困境的房地產 與地方政府債務等拖累中國和全球經濟增長的問題。

路透報導，喬治艾娃指出，IMF即將出爐的諮詢文件中，奉勸中國改變政策，不再依賴債務驅動的基礎設施投資 和房地產，應將經濟增長模式向促進國內消費轉移，因為在目前的環境裡，透過傳統模式向基礎設施建設投入更多資金，已無法取得成效。

她還說，中國人口老齡化和生產率下降，以及美國和歐洲的公司將供應鏈從中國轉移，都對中國的經濟增長起到「抑制作用」，房地產行業問題也導致消費者控制支出。

喬治艾娃並指，中國必須透過為購房者已經支付的公寓竣工提供資金，而不是救助陷入困境的開發商，來解決消費者對房地產行業的信心問題。

她還示警，根據IMF預估，北京當局若不進行結構性改革，中國的中期經濟增長率可能會低於4%。此前，IMF在7月預測中國2023年的經濟增長率為5.2%，2024年為4.5%，但該機構已警告，有鑒於房地產業的萎縮，實際增長率可能會更低。

喬治艾娃更指出，中國今年的經濟增長約占全球經濟增長的三分之一，因此中國的增長率「對亞洲和世界其他地區都很重要」。

針對美國商務部長雷蒙多 最近稱一些美國公司認為中國「不可投資」，喬治艾娃則觀察到有一些資金正從中國流出，「我們需要仔細監控這一趨勢，了解它如何隨著時間的推移而演變」。她說，有些領域，包括數位經濟和綠色技術對投資者仍有吸引力。但重要的是，要確保中國在大力推廣電動汽車時不會以「補貼」的方式造成不公平競爭。