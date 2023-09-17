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財務考量？彭帥案還未滿2年 WTA賽事重返廣州

中國新聞組／廣州17日電
彭帥當年11月在微博發表長文，自揭「被迫」與中國前國務院副總理張高麗維持多年性關係；但不久文章就遭刪除，彭帥隨後也有段時間失去蹤跡。（美聯社）
彭帥當年11月在微博發表長文，自揭「被迫」與中國前國務院副總理張高麗維持多年性關係；但不久文章就遭刪除，彭帥隨後也有段時間失去蹤跡。（美聯社）

世界女子職業網球協會（WTA）巡迴賽睽違4年重返中國，由18日正式開打的廣州公開賽打頭陣。WTA近兩年前因彭帥案宣布抵制中國，如今解除封殺，專家解讀主要是財務考量。

中央社引述法新社報導，本屆廣州公開賽將是2019年以來WTA在中國舉辦的首場比賽。儘管沒有世界排名前20的選手參賽，但預料仍會吸引許多關注。

WTA在2021年12月宣布暫停在中國的活動，以表達對前世界雙打球后彭帥的支持和顧及球員與工作人員的安危。彭帥當年11月在微博發表長文，自揭「被迫」與中國前國務院副總理張高麗維持多年性關係；但不久文章就遭刪除，彭帥隨後也有段時間失去蹤跡。

WTA當時表示，這起事件的「重要性勝過生意」，並堅持除非北京保證彭帥的安全，否則WTA不會再在中國舉辦任何賽事。

WTA主席賽門（Steve Simon）當時表示：「鑑於當前事態，我也十分擔心，如果我們在中國舉辦賽事，我們所有球員和工作人員會面臨怎樣的風險。」

彭帥短暫消失後再度現身，卻否認曾指控任何人性侵，還說整個情況是「很大的誤會」。但自從她提出指控後，就從未被目睹出現在國外。

WTA今年4月宣布將恢復在中國賽事，但也承認其「有操守的立場…雖對世界傳遞出一個強有力的訊息」，卻沒能夠「讓改變成真」。

駐中國體育專家德雷爾（Mark Dreyer）告訴法新社：「在我看來，這是徹底投降。因為任何對中國有點了解的人都十分清楚，中國不會對性侵指控提供不求回報或公平的調查」。

他也指出，WTA暫停中國賽事以象徵意義居多，因為在新冠肺炎（COVID-19）疫情期間中國實施嚴格的清零政策，使得當地大多數國際運動比賽都暫停舉行。

在疫情前，WTA每年在全球舉行的60多項巡迴賽事有10項在中國舉辦，總獎金規模達3000萬美元。中國對WTA來說是重大市場，除了因為當地的基礎設施品質和投資，還包括電視轉播權及贊助商合約。

前法國網球協會（French Tennis Federation）執行委員馬爾特斯（Lionel Maltese）對法新社表示：「重返（中國）是經濟方面的選擇。在中國能產生的收入，對所有球員的財源和所得有重大影響」。

彭帥 疫情 性侵

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