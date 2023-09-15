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湖南62歲婦人工生殖 剖腹產女

中國新聞組╱綜合報導
湖南長沙今年62歲的何女士，日前在中南大學湘雅二醫院順利誕下一名健康女嬰。此為示意圖。（新華社）
湖南長沙今年62歲的何女士，日前在中南大學湘雅二醫院順利誕下一名健康女嬰。此為示意圖。（新華社）

湖南長沙今年62歲的何女士，日前在中南大學湘雅二醫院順利誕下一名健康女嬰，她也是該醫院院產科收治的最高齡孕產婦。

瀟湘晨報報導，62歲的何女士，今年5月在中南大學湘雅二醫院產科剖宮產分娩誕下一名健康女嬰，再次圓夢成為超人媽媽，她也是醫院產科收治的最高齡孕產婦。她並感謝一路保駕護航的鄧文副教授等產科團隊。

無獨有偶，該醫院產科今年8月再次迎來一名55歲的高齡李女士，並護其平安度過分娩關。

花甲之年的何女士，本該退休享受人生，沒想到一場意外帶走了她唯一的孩子。在面對失獨的現實時，何女士與丈夫思慮再三，堅定地選擇再生一個孩子。此時何女士已經絕經數年，只能通過輔助生殖技術實現這一願望。

據報導，何女士幸運的在去年成功再次妊娠，但超高齡懷孕，妊娠合併症和併發症發生概率大大增加，夫妻倆嚴格遵守醫囑，不過周圍異樣的目光以及閒言碎語讓何女士壓力倍增，她也因此多次保胎治療。何女士的丈夫說：「在外面走路都能感受到別人異樣的眼光，我太太除了來醫院其他時間都不願意出門，但是這裡的醫師護士給了我們很多溫暖和安慰，感謝有你們。」

在鄧文團隊的悉心照顧下，最後在34+2周之際，為何女士擇期剖宮產並順利產女，術後恢復良好。

併發症 退休

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