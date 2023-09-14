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中監管大型活動 演唱會購票、入場都要實名制

中國新聞組／北京14日電
中國官方要求各地加強對大型演出活動的管理，圖為TFBOYS在南京的演唱會。(中新社)
中國官方要求各地加強對大型演出活動的管理，圖為TFBOYS在南京的演唱會。(中新社)

針對近來演唱會頻傳黃牛炒作門票，中國官方昨要求各地加強對演唱會、音樂節等5000人以上大型營業性演出活動管理，將執行實名購票和實名入場制度，每張身分證限購一張門票，且公開售票不得低於85%。

不過黃牛早已魔高一丈，不少「轉型」對「強實名」購票發展出更具危害的「代搶」業務，民眾信息洩露風險大增；且15%「內部票」恐因更稀缺而炒更高。

文化和旅遊部、公安部發布「關於進一步加強大型營業性演出活動規範管理促進演出市場健康有序發展的通知」指出，個別演出活動中「炒票倒票、非理性追星、不文明觀演」等問題較為突出，要求各地嚴格審批管理，加強票務管理，明定大型演出活動實行「實名購票和實名入場制度」，每場演出每個身分證件只能購買一張門票，購票人與入場人身分訊息保持一致。

同時進一步提高大型演出活動門票銷售比率，演出舉辦單位面向市場公開銷售的門票數量不得低於核准觀眾數量的85%；其餘15%門票應在演出前24小時進行個人訊息綁定，做到「實名綁定、實名入場」。並嚴禁大型演出擅自變更演員及演出內容，嚴禁假唱、假演奏，並加大對倒賣演出票證的打擊整治力度等。

南方+報導，「通知」一出，網民拍手叫好，認為「強實名」能有效打擊黃牛」。但一名黃牛多哥（化名）表示，新規下，黃牛基本不會參與一級票務平台上的搶票，「因為搶到既不能轉贈也不能退，沒有意義」。在他們手中的主要票源只有那15%的「內部票」，票源稀缺，意味著價格更高。

今年以來，已有部分演出實行強實名購票，一些黃牛也針對這些「強實名」購票的演出開始發展「代搶」業務，即預先收取定金，提前拿到客戶在票務平台上的帳號和身分信息進行「代搶」；遇到熱門演出，有強烈需求的觀眾可能會主動加錢，而「代搶」黃牛肯定會選擇服務付出更高「佣金」的客戶。

此外，中國兩部門還要求有關部門加強對大型演出活動的實地檢查，現場核驗演員訊息及演出節目內容，「嚴禁擅自變更演員及演出內容，嚴禁假唱、假演奏等違法違規行為」。

根據「通知」，大型演出活動禁止觀眾攜帶影響正常觀演的物品入場，演出舉辦單位要加強現場巡查，及時制止不文明觀演行為，維護觀演秩序。

中國近期演唱會安檢越來越嚴，除一般的危險刀具、用品、攝影器材，還禁止攜帶螢光棒、雷射筆、燈牌、橫幅、鑼鼓、標語、揚聲器及一切發光飾品；部分演唱會甚至禁止攜帶A4白紙進入，嚴防出現「白紙運動2.0」的畫面。

中國官方要求各地加強對大型演出活動的管理，圖為TFBOYS在西安的演唱會。(取材...
中國官方要求各地加強對大型演出活動的管理，圖為TFBOYS在西安的演唱會。(取材自上觀新聞)

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