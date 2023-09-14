四川瀘山「跳水猴」走紅 還會去女生宿舍「串門」、圖書館翻書

瀘山猴子正在玩高空跳水。（取材自紅星新聞）

繼天津獅子林橋的跳水熱潮後，四川西昌瀘山上也掀起一波跳水熱，不同的是，這裡是一群愛跳水的「跳水猴」。近日，成群結隊的獼猴在山上一個接一個玩起了「高空跳水」，引來大批遊客觀看還打分數，「跳水猴」因此在網上火了，有網友調侃像極了「猴運會」。

網友發布的視頻顯示，在四川瀘山光福寺門前，成群結隊的獼猴爬上屋簷，玩起了高空跳水，有的猴子還玩起了前空翻、後空翻。「這個還可以，8分」、「這個水花沒壓住，得扣分！」……遊客還給高跳水猴子們打起了分。瀘山猴子跳水的視頻在網上發布後，引來眾多網友熱議。

瀘山猴子。（取材自紅星新聞）

「跳水猴」背後，是獼猴為患的現況。紅星新聞報導，西昌瀘山本無猴，上世紀八九十年代，當地在瀘山放了幾十隻獼猴，由於猴子沒有天敵，迅速繁殖，到2015年已達到600多隻，獼猴傷人事件頻傳，景區因此在瀘山增設多塊安全警示牌，並沿路安排保安提醒遊客。2015年、2016年曾總共分流203隻猴子到外地，但近年繁殖數量又增，估計山上有六七百隻。

光福寺周圍是瀘山獼猴常集聚的路段，有多名保安手持「驅猴棍」，提醒遊客不要餵猴子。還有一些猴子坐在路邊，對提包遊客攔路「搶劫」食物。山腳居民介紹，瀘山的獼猴還經常下山滋擾，跑進家裡偷東西吃，溜進山下西昌學院南校區教室裡搶東西、去女生宿舍「串門」、溜進大學圖書館 翻書、在電線上「走鋼絲」、坐在操場上看踢足球 ……瀘山獼猴成了「網紅猴」。

瀘山猴子到山下高校圖書館「翻書」。（取材自紅星新聞）

而這群獼猴近來愛上的高空跳水，源自大約一個星期前下雨，形成了兩個水坑，頑皮的猴子就到這個地方跳水，引來眾多遊客圍觀。當地一名在光福寺門維修地面的人員說，目前，其中一個「水坑」還有水，另一個「水坑」已經沒啥水，猴子也不跳了。之後，地面會被填平鋪上石材，方便遊客通行。

瀘山猴子玩高空跳水的兩個「水坑」。（取材自紅星新聞）

據景區保安介紹，自從瀘山猴子增多後，景區一直有專門的經費購買玉米等食物給猴子人工增食，但猴子們習慣了遊客投食，更喜歡吃一些水果、飲料等。「瀘山的獼猴屬於國家二級保護野生動物，不能傷害，我們只能驅趕，但是久而久之，有些『個性猴』也不怕了，所以提醒遊客要注意安全。」