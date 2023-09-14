我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道指回吐漲幅 史指連跌兩周

男子自家車庫發現蛇 捕蛇公司抓出20條響尾蛇

四川瀘山「跳水猴」走紅 還會去女生宿舍「串門」、圖書館翻書

中國新聞組／北京14日電
瀘山猴子正在玩高空跳水。（取材自紅星新聞）
瀘山猴子正在玩高空跳水。（取材自紅星新聞）

繼天津獅子林橋的跳水熱潮後，四川西昌瀘山上也掀起一波跳水熱，不同的是，這裡是一群愛跳水的「跳水猴」。近日，成群結隊的獼猴在山上一個接一個玩起了「高空跳水」，引來大批遊客觀看還打分數，「跳水猴」因此在網上火了，有網友調侃像極了「猴運會」。

網友發布的視頻顯示，在四川瀘山光福寺門前，成群結隊的獼猴爬上屋簷，玩起了高空跳水，有的猴子還玩起了前空翻、後空翻。「這個還可以，8分」、「這個水花沒壓住，得扣分！」……遊客還給高跳水猴子們打起了分。瀘山猴子跳水的視頻在網上發布後，引來眾多網友熱議。

瀘山猴子。（取材自紅星新聞）
瀘山猴子。（取材自紅星新聞）

「跳水猴」背後，是獼猴為患的現況。紅星新聞報導，西昌瀘山本無猴，上世紀八九十年代，當地在瀘山放了幾十隻獼猴，由於猴子沒有天敵，迅速繁殖，到2015年已達到600多隻，獼猴傷人事件頻傳，景區因此在瀘山增設多塊安全警示牌，並沿路安排保安提醒遊客。2015年、2016年曾總共分流203隻猴子到外地，但近年繁殖數量又增，估計山上有六七百隻。

光福寺周圍是瀘山獼猴常集聚的路段，有多名保安手持「驅猴棍」，提醒遊客不要餵猴子。還有一些猴子坐在路邊，對提包遊客攔路「搶劫」食物。山腳居民介紹，瀘山的獼猴還經常下山滋擾，跑進家裡偷東西吃，溜進山下西昌學院南校區教室裡搶東西、去女生宿舍「串門」、溜進大學圖書館翻書、在電線上「走鋼絲」、坐在操場上看踢足球……瀘山獼猴成了「網紅猴」。

瀘山猴子到山下高校圖書館「翻書」。（取材自紅星新聞）
瀘山猴子到山下高校圖書館「翻書」。（取材自紅星新聞）

而這群獼猴近來愛上的高空跳水，源自大約一個星期前下雨，形成了兩個水坑，頑皮的猴子就到這個地方跳水，引來眾多遊客圍觀。當地一名在光福寺門維修地面的人員說，目前，其中一個「水坑」還有水，另一個「水坑」已經沒啥水，猴子也不跳了。之後，地面會被填平鋪上石材，方便遊客通行。

瀘山猴子玩高空跳水的兩個「水坑」。（取材自紅星新聞）
瀘山猴子玩高空跳水的兩個「水坑」。（取材自紅星新聞）

據景區保安介紹，自從瀘山猴子增多後，景區一直有專門的經費購買玉米等食物給猴子人工增食，但猴子們習慣了遊客投食，更喜歡吃一些水果、飲料等。「瀘山的獼猴屬於國家二級保護野生動物，不能傷害，我們只能驅趕，但是久而久之，有些『個性猴』也不怕了，所以提醒遊客要注意安全。」

足球 圖書館

上一則

北極鯰魚炫富 深圳查完不公開 被轟「權力的傲慢」

下一則

十一遊火爆 預訂增5倍 歐洲團掃光

延伸閱讀

法拉盛圖書館 推薦返校季書單

法拉盛圖書館 推薦返校季書單
「無條件配合老師」 四川南充1幼兒園竟要家長集體宣誓

「無條件配合老師」 四川南充1幼兒園竟要家長集體宣誓
洛縣圖書館 書籤設計賽徵件

洛縣圖書館 書籤設計賽徵件
德圖書館砸重金 收購日本浮世繪名畫「神奈川沖浪裏」

德圖書館砸重金 收購日本浮世繪名畫「神奈川沖浪裏」

熱門新聞

網友讚坐在車裡的小三有天然仙氣。（取材自51吃瓜網）

公婆帶媳婦幼孫攔車抓姦 小三意外曝光 網狂讚：真的美

2023-09-09 08:30
有網友購得華為Mate60 Pro新機後，在飛機上測試撥打衛星電話功能。（新浪網）

華為Mate60 Pro具衛星電話功能 用戶拿上飛機測試惹議

2023-09-11 09:37
一名男子在上海華為專賣店查看展示的華為 Mate 60 Pro手機。路透

華為要奪回失去的四年 第一槍瞄準蘋果 重傷OPPO

2023-09-08 14:55
荷蘭光刻機巨頭艾司摩爾（ASML）執行長溫彼得在新聞節目中接受訪問。（取材自觀察者網）

ASML執行長：孤立中國沒希望…不分享技術、中國會變得非常創新

2023-09-09 02:30
香港遭遇百年暴雨，柴灣道路已成河流。(截取自推特@yangyubin1998)

保深圳棄香港？「世紀暴雨」加深圳洩洪 香港全城淹沒癱瘓

2023-09-08 08:58
中國海軍第一艘平甲板、具備三條電磁彈射器的大型航空母艦「福建號」。（取材自微博）

中航母福建艦將海試？ 「蘑菇雷達」被譽媲美福特號

2023-09-09 23:04

超人氣

更多 >
世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！

世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！
紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕

紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕
侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎

侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎
張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」

張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」
好市多購物划算 但這五食品恐浪費錢

好市多購物划算 但這五食品恐浪費錢