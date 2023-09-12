20歲殷若寧膺世界高爾夫球后 中國第2人

殷若寧登頂女子高爾夫世界第一。（取材自微博）

LPGA皇后城錦標賽(LPGA Queen City Championship)10日在美國辛辛那提肯伍德鄉村俱樂部落下帷幕，20歲的中國球員殷若寧憑藉決賽輪67桿的出色表現，以單獨第三完賽。憑藉這一名次所獲得的積分，殷若寧成功登頂女子高爾夫世界第一，她也成為繼馮珊珊之後，第二位成為世界第一的中高協女子高爾夫球員。

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人民日報報導，殷若寧10日在LPGA皇后城錦標賽以第三名作收，但也登上高爾夫世界球后。她成為繼馮珊珊之後，第二位登上世界排名第一的中國女性球員。馮珊珊在2017年11月至2018年4月登頂。

對於登上球后，殷若寧說：「這真是太神奇了…我現在腦子裡一片空白。」

新華社報導，本次LPGA皇后城錦標賽的轉播畫面上，展示殷若寧近年來的世界排名進步情況：她在2019年結束時僅在第482位，2022年結束時上升到101位。

殷若寧今年狀態火熱。4月，她奪得了LPGA洛杉磯 公開賽冠軍；6月，斬獲大滿貫賽事女子PGA冠軍；9月，她在LPGA樸達蘭精英賽上獲得季軍，世界排名來到第二。

據報導，20歲天才高爾夫球手殷若寧僅用5個月從第146變世界排名第1，就像馮珊珊在個人社交媒體上向殷若寧發來的祝賀：「看到的是火箭速度，而背後是十年如一日的穩紮穩打。」

殷若寧兩、三歲便開始練體能。殷若寧的父親殷杰回憶說：「五歲時，殷若寧練過游泳，自由泳、蝶泳很快就會了，教練點評說她有天賦。」

2017年殷若寧通過選拔進入國家業餘女隊，繼而又拿下2017年全國青少年高爾夫錦標賽的冠軍，從而入選國家隊，出征2018年雅加達亞運會。2020年，殷若寧轉為職業球員。

17歲轉職業之後參加前三場CLPGA上，殷若寧三戰三勝——不僅是CLPGA第一個實現三連冠的選手，同時也創造了世界舞台上從未有過的轉職業立即三連冠的紀錄。

至今，殷若寧都是兩項吉尼斯(金氏)世界紀錄稱號保持者— 「在中國女子職業高爾夫巡迴賽中取得最多連勝、在中國女子職業高爾夫巡迴賽中選手轉職業即連續獲勝最多」。