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周杰倫天津演唱會超「吸金」 4天為帶動4.11億美元消費

記者黃雅慧／即時報導
周杰倫在天津開演唱會，吸引中國各地粉絲前來朝聖。（取材自微博）
周杰倫在天津開演唱會，吸引中國各地粉絲前來朝聖。（取材自微博）

據天津市文旅局微信公眾號消息，「周杰倫嘉年華世界巡回演唱會天津站」7日至10日在天津奧林匹克中心舉辦，攜程平台數據顯示，演唱會總計觀眾人數18.5萬人次，其中本地觀眾占比38%，外地觀眾占比62%，累計綜合消費帶動超過30億（人民幣，下同，約4.11億美元）。再度證明周杰倫的演唱會超級「吸金」。

數據顯示6日至11日期間，天津整體旅遊訂單數量較前一周增長11.7%，相較2019年同期增長77.4%；旅遊人次較前一周增長8.57%，相較2019年同期增長70.5%；訂單金額較前一周增長35.3%，相較2019年同期增長130.2%。

其中，酒店預定金額較前一周增長91%，相較2019年同期增長318.8%；平均房價較前一周增長25.9%，相較2019年同期增長42.7%；門票預定金額較前一周增長439.4%，相較2019年同期增長2431.8%。

「展演+旅遊」模式正成為中國城市文旅消費的吸金點，且日益成為拉動城市經濟發展的「新引擎」。

周杰倫前在中國的兩場演唱會也為當地帶來豐厚的旅遊收入與網路聲量。周杰倫8月17日至20日，在內蒙古呼和浩特市連辦四場演唱會，內蒙數據統計，演唱會期間共吸引觀眾18.4萬人次，外地觀眾占觀眾總數的八成以上。其中，受演唱會效應影響，8月16日至20日，呼和浩特市接待遊客126.17 萬人次，實現旅遊收入28.8億，是端午期間旅遊收入的3.3倍。

周杰倫6月29日至7月2日在海南海口連辦4場演唱會，共吸引15.46萬人次觀眾入場，其中省外觀眾9.51萬人次，占觀眾總數的61.5%。海口全市四天共實現旅遊收入人民幣9.76億元，為端午假期旅遊收入的3倍。

海口政府並統計，周杰倫演出也為海口帶來聲量，海口城市及周杰倫演唱會相關話題全網總曝光量超過7.2億次，討論次數115.9萬次。

周杰倫 端午 微信

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