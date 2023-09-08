瑞銀拆解報告：比亞迪75%零件自產 中國車企可顛覆全球市場

比亞迪「海豹」車型亮相慕尼黑車展。(取材自紅星新聞)

歐美人士剛「拆」完華為 新款手機Mate 60 Pro，近日又拆解中國市值最高車企比亞迪產製的新能源車型「海豹」。據瑞銀集團分析師的拆解報告，依託中國完備的產業鏈，比亞迪相較特斯拉 等西方車企擁有巨大的成本優勢，其中75%零部件是比亞迪自產，比一般西方車企成本低25%，且智能設備性能出色，並稱中國車企「具備顛覆全球市場的力量」。

紅星新聞報導，華為新款手機Mate 60 Pro未發先售，引來歐美人士關注，不少專業人士買到華為新手機的第一件事，就是拆，想看看華為究竟是如何突破美國制裁。除了Mate 60 Pro被西方拆機之外，比亞迪新能源車型「海豹」最近也被瑞銀集團明星股票 分析師帕特里克·胡梅爾拆解，成為國外各家車企和機構研究的對象。

報導引述拆解報告內容指出，帕特里克·胡梅爾拆解後發現，「海豹」約75%的零部件是比亞迪自產，憑藉中國強大的汽車產業鏈和比亞迪自身的整合能力，比亞迪對比一般西方車企成本低了25%，比特斯拉低了15%。

報告還提到，在拆解對比後發現，海豹汽車比特斯拉model 3的車內空間更大、內飾品質更好，而價格卻低得多（便宜約3400美元、2萬4911人民幣）。此外，比亞迪海豹可靠的L2級輔助駕駛系統可以滿足經濟型消費者的日常需求，車內智能設備性能出色，屏幕的材質和設計也讓人感覺舒適。

報告提及，短短幾年間，中國便以驚人的速度取代日本成為全球最大的汽車出口國，如今中國車企更是陸續進軍汽車工業最早發展、消費者口味最挑剔的歐洲。報告還稱，中國車企「具備顛覆全球市場的力量」。一旦中國品牌開始給出20%的降價幅度，反應緩慢的歐洲本土品牌將很難招架。

此外，在4日開幕的2023年德國國際汽車及智慧出行博覽會（慕尼黑車展）上，比亞迪攜旗下海豹、宋、元、海豚、漢等車型亮相，圍觀的觀眾將展台擠得水洩不通。在展會上比亞迪宣布海豹正式在歐洲上市，宋PLUS EV冠軍版也將於不久後在歐洲上市。

另上汽集團也在慕尼黑車展上展示了「新能源三劍客」，預計今年海外銷量將達到120萬輛，在歐洲市場將突破20萬輛。小鵬汽車則攜兩款國際版車型登上慕尼黑車展，並指已在歐洲多國建立了銷售和服務網絡。