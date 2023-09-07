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虎撲女神是她 古靈精怪女棋手戰鷹輾壓高圓圓

中國新聞組╱北京7日電
28歲女棋手戰鷹，以壓倒性票數打敗眾女星成為今年虎撲女神。(取材自微博)
28歲女棋手戰鷹，以壓倒性票數打敗眾女星成為今年虎撲女神。(取材自微博)

知名論壇虎撲從2016年開始舉辦女神票選，賈靜雯、高圓圓等女星都曾獲此殊榮。第8屆虎撲女神冠軍出爐，由28歲女棋手戰鷹以壓倒性票數打敗高圓圓、鄧紫棋、倪妮、李一桐等明星。棋手戰鷹是B站百萬UP主，雖然在職業圍棋路上成績不佳，但她活潑搞怪的性格，卻在直播圈裡闖出高人氣。

來源：YouTube

綜合媒體報導，「虎撲女神」自舉辦以來，因為是透過網友親自票選，被評為是「民間最具權威」的選美比賽，第一屆至第七屆冠軍，分別是賈靜雯、邱淑貞、佟麗婭、劉亦菲(二度奪冠)、高圓圓和李沁，今年戰鷹以黑馬之姿打敗一票明星，也是開榜以來第一位非藝人的女神，甚至有網友根本不知道她是誰，因此掀起熱烈討論。

有網友轉發戰鷹在直播時古靈精怪的模樣，讓一些人看了直呼「顛覆我的審美觀」！

報導指出，戰鷹是一位B站百萬UP主，也是一位職業圍棋二段選手，不過她在職業賽場成績不佳，通常在預選賽第一輪就出局，在全中國300餘名職業棋手中排名倒數第四，她在女子圍甲曾締造2勝16負紀錄，自己效力的隊伍也提前降級，此次虎撲女神奪冠，竟是她的生涯首冠。

報導稱，戰鷹這個名字並非藝名，而是源自於父親的職業「戰鬥機飛行員」，戰鷹6歲半開始學棋，12歲赴北京學棋，之後赴南韓棋院深造，因為沒錢，她甚至曾請棋院老師幫忙自己介紹工作來抵學費；一般棋手定段年紀約在15歲，戰鷹直到19歲才完成定段，就相當於一個人連續8年高考終於上大學。

據報導，戰鷹天賦不高，甚至非常普通，但這沒有阻擋她去追尋自己的夢想，成為職業棋手後，她代表山西隊整個賽季只取得了2勝16負，山西隊也提前兩輪降級，「2-16」成為了戰鷹身上甩不掉的梗，而她唯一贏得的兩場比賽，一場是贏了一位剛剛定段的小姑娘，另一場是鏖戰7個小時才擊敗了59歲傳奇芮乃偉，因此有了「戰鷹的戰術拳打幼兒園，腳踢養老院」封號。

雖然在職業賽場成績糟糕，但她在B站的人氣已成為女子第一，這是她在圍棋世界裡從未有過的榮譽。

28歲女棋手戰鷹，以壓倒性票數打敗眾女星成為今年虎撲女神。(取材自微博)
28歲女棋手戰鷹，以壓倒性票數打敗眾女星成為今年虎撲女神。(取材自微博)

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