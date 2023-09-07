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把整輛車裝入塑料袋 福州車主這1招被讚「防水界大佬」

中國新聞組／北京7日電
福州男子用超大塑膠袋將車子給包起來。（取材自瀟湘晨報）
福州男子用超大塑膠袋將車子給包起來。（取材自瀟湘晨報）

受颱風「海葵」影響，福建省福州市受到暴雨侵襲，持續性強降雨突破歷史極值，多地積水淹車。為了保護自家愛車，不少車主也想盡辦法。其中，一位車主將整台愛車裝入塑料袋內的照片吸引了網友注意，直呼他是「防水界大佬」。

來源:YouTube

瀟湘晨報報導，網傳圖片中，可以看到一輛汽車被裝進了一個透明的塑料防水袋中，眼看著積水幾乎沒過了其他車的輪胎，而他的車完全不受影響，防水袋也沒有漏水的跡象。

車主魏先生說，這個防水袋是他專門為了應對颱風而提前準備的。「上次颱風下雨很大，我的車底盤低，還好沒淹太多。之後我就想辦法買了這個袋子。」

據悉，魏先生的愛車買了還不到一年，5日晚上9時左右，他感受到雨勢漸猛，水也要慢慢漲起來，於是魏先生便拿出了早就準備好的防水袋。他先將車庫裡的車子先開出來，將防雨袋打開鋪好，車子再倒進去。人下車後，再把防水袋排氣包紮好。

「剛開始底還是乾的，大概過了十幾分鐘，水就漲起來了。」可以從圖片中看到，積水已經淹沒了汽車底盤，幾近淹到輪胎。魏先生說：「目前看還是起到了作用，整個車庫估計就我這輛完好無損」。

魏先生表示，５日晚間的雨下得很大，他的家人還沒到家，車就在半路熄火了。同時，當地還有很多人家停網停電，「現在的情況勉勉強強，正在排水，有開始好轉了」。

有網友看到魏先生用塑料袋「包車」的照片紛紛驚呼「好主意」，但也有網友覺得這一點用都沒有，若水位再高一點，塑料袋被汙水裡的尖銳物戳破的機會還是很大。

颱風「海葵」在中國東南沿海釀成嚴重災情，其中福州市持續性暴雨突破歷史極值，多處淹...
颱風「海葵」在中國東南沿海釀成嚴重災情，其中福州市持續性暴雨突破歷史極值，多處淹水，水深最深達1.4公尺。（取自中新網）

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