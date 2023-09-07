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「特斯拉速度」 上海工廠第200萬輛車下線

記者黃雅慧／綜合報導
特斯拉上海超級工廠。（路透）
特斯拉上海超級工廠。（路透）

特斯拉上海超級工廠第200萬輛整車6日下線，自2022年8月第100萬輛車下線到今日第200萬輛車下線，這座汽車工廠用時不到13個月時間，從第一輛車到第200萬輛車，更花費不到四年時間，「特斯拉速度」再登上一個新台階。

新華社報導，特斯拉上海超級工廠向來以效率、速度見長。特斯拉上海超級工廠2019年1月開工，當年12月第一輛整車下線，締造「當年開工、當年竣工、當年投產、當年上市」的「特斯拉速度」；2022年8月第100萬輛整車下線，但中間因遭遇疫情防控停工停產，因此用時約32個月；而第200萬輛下線則展現日常速度，用時不到13個月。

今年5月底，特斯拉CEO馬斯克時隔三年後再訪中國，並在5月31日「深夜」視察特斯拉上海工廠並與員工交流，馬斯克稱，「我想大聲地告訴全世界，上海超級工廠不只世界上生產效率最高的工廠之一，同時造出的車也是世界品質最好的車之一」。

報導稱，特斯拉上海工廠的效率與中國良好營商環境跟「中國製造」有關。特斯拉上海超級工廠生產製造高級總監宋鋼表示，「『特斯拉速度』一次次刷新，離不開中國、上海和自貿區臨港新片區優質的營商環境。」

特斯拉中國總裁王昊近期在服貿會上受訪指出，特斯拉上海超級工廠的產業鏈本土化率已超過95%，員工99.99%都是中國人。而特斯拉簽約本土一級供應商就有約360家，並把其中約60家企業帶到了國際市場。

今年前八個月，特斯拉上海超級工廠累計交付量超過60萬輛，超過2021年全年交付量。目前特斯拉上海超級工廠生產的汽車熱銷亞太、歐洲乃至北美。

今年上半年，特斯拉宣布加碼投資，將在上海新建儲能超級工廠。王昊透露，「預計在不久的將來，我們就會開始建設儲能超級工廠，產品將主要用於出口。」

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