百度重構AI大模型 覆蓋數字政府、金融、工業和智能交通

百度智能雲發布了基於文心大模型重構的解決方案。(取材自科技頭條)

在百度 雲智大會上，百度智能雲發布基於文心大模型重構的解決方案，覆蓋數字政府、金融、工業和智能交通四大行業，分別命名為「九州」、「開元」、「開物」和「ACE3.0」。而為了讓企業快速用上大模型，百度智能雲還推出了11款企業通用場景的AI 原生應用，覆蓋服務營銷、辦公提效、生產優化三大領域。

大公報報導，百度下一階段將面向四類夥伴，發布大模型生態夥伴計畫。其中包括發展10家核心綜合性夥伴，提供價值超過10億元（人民幣，下同， 約1.36億美元）的商機支持、1000萬元（約136.8萬美元）專項資金支持。

報導指出，百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏在大會上以視頻發言時表示，目前中國已經發布超70個、10億參數規模的大模型。他認為，模型本身並不直接產生價值，基於基礎大模型開發出來的應用，才是這些模型存在的意義。百度的目標是打造好大模型的基礎能力，支持好AI原生應用開發，不久後，將推出文心大模型4.0版本。

據報導，百度集團執行副總裁、百度智能雲事業群總裁沈抖用「料多、好用、高效、放心」來形容升級後的百度智能雲千帆大模型平台2.0。其中，納管的國內外主流大模型達到42個，還預置了41個高質量有行業特色的數據集，預裝了知識問答、客服對話、代碼助手等10個精選應用範式，大幅降低企業使用、訓練和推理大模型的門檻。

關於四大解決方案，沈抖表示，「九州」可以讓城市管理者只需要一句話、一個問題，就能獲得更精細的城市治理處置建議，還可以讓每個來辦事的老百姓都能有一個自己專屬的辦事助手，辦事服務變得像「嘮家常」一樣簡單。而「開元」打造的各類「崗位助手」，可以高效處理信息和數據，解放金融分析師每天超過70%花在信息收集、數據加工和內外溝通上的時間。

在工業領域，沈抖透露，「開物」還可以輔助地方政府做「強鏈、補鏈」的分析決策，促進產業鏈的全局優化。最後智能交通領域，「ACE3.0」利用大模型強大知識壓縮能力，將車、路、雲、圖的基本能力和交通安全要素進行了聚合和升級，打造了交通大模型。