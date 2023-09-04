我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭博權威拆解證實 華為新手機晶片是中芯7奈米無誤

華人走線3個月來美 1天僅賺20元「一點都不後悔」

中國玉壺擬人化 「逃出大英博物館」點擊破千萬

中國新聞組／北京4日電
「逃出大英博物館」在中國暴紅，記錄中國文物想回家的心。（影片截圖）
「逃出大英博物館」在中國暴紅，記錄中國文物想回家的心。（影片截圖）

「請你相信我，我真是大英博物館逃出來的，是中華纏枝紋薄胎玉壺。」近日，由中國兩個年輕博主「煎餅果子」和「夏天妹妹」出演的網路短劇「逃出大英博物館」暴紅，劇情透過擬人化的中華纏枝紋薄胎玉壺逃出大英博物館，想找回家（中國）的路。

影音來源：YouTube

香港01報導，該短劇前兩集引發破千萬點讚、瀏覽，超過100多萬人評論，人民文娛更點評盛讚，「小短劇有大情懷。」

「逃出大英博物館」在中國暴紅，記錄中國文物想回家的心。（影片截圖）
「逃出大英博物館」在中國暴紅，記錄中國文物想回家的心。（影片截圖）

英國大英博物館此前爆出驚人的失竊案，涉有員工監守自盜，據英媒8月22日報導，多年來「消失」的文物可能多達近2000件，價值數以百萬英鎊計。

官媒「環球時報」隨後發表以「請大英博物館無償歸還中國文物」為題的社評，要求大英博物館無償歸還所有通過非正當渠道獲取的中國文物；許多網民表示「管不好就還給中國吧」。

而這部短劇，是以一個「想回家」的中華纏枝紋薄胎玉壺為主角，她遇到同樣有黃皮膚、黑眼珠的男主角，準備踏上回家的路，故事逗趣且流暢，主角的原型「中華纏枝紋薄胎玉壺」也引發網民熱議。薄胎玉壺是文物還是藝術品？

上游新聞報導，去年7月26日，大英博物館官方微博曾發布一條有關茶文化的資訊，其中提到了這把玉壺，名字不是中華纏枝紋薄胎玉壺，而是青玉薄胎茶壺。

至於這把玉壺是怎麼跑到英國去的？2017年10月7日有報導稱，蘇州高新區東渚鎮玉雕大師俞挺，收到了大英博物館寄來的感謝信和訪問邀請函，其玉雕作品青玉薄胎茶壺被正式收錄為大英博物館館藏作品，計畫於當年年底在英國倫敦正式發布並供公眾參觀欣賞。

對於網路短劇「逃出大英博物館」，俞挺表示：「能夠看到這麼多年輕人喜歡中國文化，真的很開心！我覺得年輕人太棒了，中國的文化很強大！」

有網民質疑，2011年製作的中華纏枝紋薄胎玉壺不能算文物。俞挺則表示，「這把玉壺屬於現代藝術品，應該不算文物。」

現在中華纏枝紋薄胎玉壺出名了，有網友認為這是給俞挺的玉壺打了免費廣告，對此他回應：「我從不接訂單的，我製作的物件不開店也不宣傳，一些要好的老藏家偶爾會找我做些東西，收藏幾件。」

俞挺表示，不想離開故土，準備在老家蘇州建一個博物館或者美術館，把我特別喜歡的物件放進去。想把好的東西都留在這裡，讓大家都能欣賞。」

故事主角的中華纏枝紋薄胎玉壺。（大英博物館）
故事主角的中華纏枝紋薄胎玉壺。（大英博物館）

博物館 香港 美術館

上一則

安徽21歲女餵流浪貓 被大媽揪髮、壓地上打 律師有另類看法

下一則

中國「大力放款」接替西方銀行在俄地位 能幫人民幣取代美元嗎？

延伸閱讀

中國山西「明代32長城」被攔腰斬斷 2工人抄近道釀禍

中國山西「明代32長城」被攔腰斬斷 2工人抄近道釀禍
故宮蘭千山館風波落幕 國寶續留但新制訂蘭千山條款

故宮蘭千山館風波落幕 國寶續留但新制訂蘭千山條款
大英博物館上千珍寶失竊 中國官媒：請無償歸還中國文物

大英博物館上千珍寶失竊 中國官媒：請無償歸還中國文物
大英博物館主席承認2000文物失蹤 其中一些已經追回

大英博物館主席承認2000文物失蹤 其中一些已經追回

熱門新聞

高齡95歲的香港首富李嘉誠近日偕紅粉知己周凱旋現身慈山寺。（取自鳳凰網）

95歲李嘉誠偕紅粉知己周凱旋 盂蘭節現身慈山寺

2023-08-30 13:27
中國男籃在世界盃籃球賽慘敗，一旁觀戰的中國籃球協會主席姚明也被拍到全程眉頭緊鎖。（取材自微博）

中國男籃世界盃慘敗 姚明場邊觀賽「氣到臉變形」

2023-09-02 22:42
人民幣持續走弱，在美華人新移民叫苦連天。（美聯社）

人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘

2023-08-31 14:51
旅客分享他的行李被鎖上海關鎖。（取材自X平台）

入境中國注意 行李若被加「海關鎖」須受檢

2023-08-29 06:30
對方自稱是「上海嘉定警察局」的民警，因為小王在美國，對方提出通過skype軟件以視頻連線製作筆錄，圖為手機信息截圖。（取材自橙柿互動）

留美女兒突要300萬美元買房 母用「杭州方言」對談後急報警

2023-08-30 09:30
「中國好聲音」第一季錄影現場。（取材自微博）

「中國好聲音」10年熱潮被黑幕終結 何以至此？

2023-08-30 02:00

超人氣

更多 >
陳曉相戀8年悔婚 向古力娜扎撂狠話「當我死了吧」

陳曉相戀8年悔婚 向古力娜扎撂狠話「當我死了吧」
中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美

中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美
內華達州火人祭活動遇暴雨1死 逾7萬人受困泥濘場地

內華達州火人祭活動遇暴雨1死 逾7萬人受困泥濘場地
華為捅破天手機晶片會是7奈米及5G的雙突破？

華為捅破天手機晶片會是7奈米及5G的雙突破？
上海八旬翁留下19份不同遺囑 子女爭房吵翻天 結果尷尬了

上海八旬翁留下19份不同遺囑 子女爭房吵翻天 結果尷尬了