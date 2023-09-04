中國玉壺擬人化 「逃出大英博物館」點擊破千萬

「逃出大英博物館」在中國暴紅，記錄中國文物想回家的心。（影片截圖）

「請你相信我，我真是大英博物館 逃出來的，是中華纏枝紋薄胎玉壺。」近日，由中國兩個年輕博主「煎餅果子」和「夏天妹妹」出演的網路短劇「逃出大英博物館」暴紅，劇情透過擬人化的中華纏枝紋薄胎玉壺逃出大英博物館，想找回家（中國）的路。

影音來源：YouTube

香港 01報導，該短劇前兩集引發破千萬點讚、瀏覽，超過100多萬人評論，人民文娛更點評盛讚，「小短劇有大情懷。」

「逃出大英博物館」在中國暴紅，記錄中國文物想回家的心。（影片截圖）

英國大英博物館此前爆出驚人的失竊案，涉有員工監守自盜，據英媒8月22日報導，多年來「消失」的文物可能多達近2000件，價值數以百萬英鎊計。

官媒「環球時報」隨後發表以「請大英博物館無償歸還中國文物」為題的社評，要求大英博物館無償歸還所有通過非正當渠道獲取的中國文物；許多網民表示「管不好就還給中國吧」。

而這部短劇，是以一個「想回家」的中華纏枝紋薄胎玉壺為主角，她遇到同樣有黃皮膚、黑眼珠的男主角，準備踏上回家的路，故事逗趣且流暢，主角的原型「中華纏枝紋薄胎玉壺」也引發網民熱議。薄胎玉壺是文物還是藝術品？

上游新聞報導，去年7月26日，大英博物館官方微博曾發布一條有關茶文化的資訊，其中提到了這把玉壺，名字不是中華纏枝紋薄胎玉壺，而是青玉薄胎茶壺。

至於這把玉壺是怎麼跑到英國去的？2017年10月7日有報導稱，蘇州高新區東渚鎮玉雕大師俞挺，收到了大英博物館寄來的感謝信和訪問邀請函，其玉雕作品青玉薄胎茶壺被正式收錄為大英博物館館藏作品，計畫於當年年底在英國倫敦正式發布並供公眾參觀欣賞。

對於網路短劇「逃出大英博物館」，俞挺表示：「能夠看到這麼多年輕人喜歡中國文化，真的很開心！我覺得年輕人太棒了，中國的文化很強大！」

有網民質疑，2011年製作的中華纏枝紋薄胎玉壺不能算文物。俞挺則表示，「這把玉壺屬於現代藝術品，應該不算文物。」

現在中華纏枝紋薄胎玉壺出名了，有網友認為這是給俞挺的玉壺打了免費廣告，對此他回應：「我從不接訂單的，我製作的物件不開店也不宣傳，一些要好的老藏家偶爾會找我做些東西，收藏幾件。」