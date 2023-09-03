豫村民被要求月捐1元 外出打工者也要通過微信交費 網轟強捐

大批民眾排隊捐款。（取材自九派新聞）

近日有網友發視頻稱，河南 省周口市鄲城縣汲冢鎮一慈善會疑在鄲城縣政府「動員」下，以「愛心助力汲冢鄉鄉村振興募捐」名義發動「慈善一日捐」，要求村民一人每年必須交12元（人民幣，下同，約1.65美元），外出打工村民也要通過微信 交費，引發村民不滿，質疑是強制捐款。

來源：YouTube

西部決策網報導，鄲城縣慈善會回應稱，此前開會曾反覆強調捐款是自覺自願，並未強制，已將情況告知領導，停止募捐活動。負責人表示，「這項捐款主要用於當地的環境治理和困難群眾救助，後續會公開善款的使用明細。」

據了解，鄲城縣8月28日召開2023年度「慈善一日捐」暨「99公益日」活動動員會，縣領導宋一兵、王彪、張福麗、崔家龍，縣慈善會會長趙愛梅出席會議。

宋一兵要求，全縣各級各部門要引導、支持有意願有能力的企業、社會組織和個人積極參與公益慈善事業，統籌組織開展好「慈善一日捐」和「99公益日」活動。全縣各級各部門黨員幹部要帶頭參加活動，帶頭參與動員，做到依法動員、依法參與、有序推進、公開透明。

網友議論紛紛，「這跟明搶有什麼區別」、「一元也是強捐，屬於攤派」、「不管用任何地方，都不能強制人民群眾捐款。不然和搶劫沒有區別。行為和流氓無異」、「自願捐為什麼講要每人每年捐12元」、「跟收保護費的模式一樣樣的！必須按人頭每月上交，沒有任何產品和服務」、「如果能用在實處也可以，我們單位是每日捐1元，職工誰得了重病，單位用這個錢給二次報銷醫保 以外的一部分費用，還挺好的。這個慈善會如果不公布用途那肯定是不行」。