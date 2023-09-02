湘男尋親回家 才知母親找人冒充自己30年…背後原因令人鼻酸

楊長林與二姐相擁而泣。（取材自都市報導）

40多年前為尋找回娘家的母親，只有五、六歲的楊長林偷跑出家門卻被拐騙，在山裡流浪時被養父收留，結婚生子後，楊長林決定尋親，並在公安的幫助下找到失散多年的家人。但讓他意外的是，家裡竟也有一個「楊長林」。經民警細問，楊長林二姐才坦承，當年母親因不堪父親家暴 ，找她的表弟冒充走失的楊長林30年的往事。

據都市報導，40多年前，為尋找被父親家暴後回娘家的母親，楊長林偷偷跑出家門。他在途中先是被人拐騙，又輾轉多個家庭，最後在山裡流浪時才被現在的養父李來應收留，並改名李建剛。

感受到父愛的楊長林平時不願在養父母面前提及尋親，但結婚生子後，楊長林想找家人的想法愈發強烈。楊長林根據自己清楚記得家裡的基本信息求助警方，在河南 南陽市公安局肖振宇尋親工作室的幫助下，7月20日，在湖南懷化，楊長林終於找到了失散40多年的家人。

公安說明楊長林尋親過程。（視頻截圖）

但讓民警感覺不可思議是，在楊長林闊別40多年的家中，竟然一直生活著另一個「楊長林」。這讓民警也懵了：「世界上不會有兩個一模一樣的家庭存在吧」。經過詳細詢問，楊長林的二姐才說出真假「弟弟」的內情。

原來當年楊長林走失後，父親將怨氣出在母親和兩個女兒身上，「我的頭被他打成了腦震盪，我母親差一點都被他打死啊。」楊長林的二姐說，忍無可忍的母女3人就找到楊長林的表哥劉紹標，想讓他來冒充楊長林。

劉紹標聽到姑姑被打，當即決定冒充表弟楊長林。劉紹標一直以「楊長林」的身分照顧著一家人的生活。他孝順父母、照顧姐姐們，和街坊鄰居和睦相處，一冒充就是30多年，一直到楊長林父親去世都沒有被揭開，直到真的「楊長林」尋親回家，揭開了這個祕密。

楊長林原本感到意外，認親的心情也受到影響。但獲知「真假楊長林」的實情後，止不住淚水和對親人的思念，與二姐等親人相擁而泣。