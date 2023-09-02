智商稅? 上海民眾用輻射檢測儀對準大閘蟹、女兒肚皮 傻眼了

徐女士購買的輻射檢測儀。（取材自看看新聞）

日本啟動核汙水 排海，中國許多民眾聞「輻」色變。上海徐女士使用在電商 平台購買的核輻射檢測 儀偵測她買的大閘蟹等海鮮，結果警報聲不斷，嚇得她把海鮮全扔了；但再偵測女兒的肚子也警示劑量超標。徐女士懷疑檢測儀名不副實。也有網友測量發現，輻射量最大的居然是自己家，擔心建材有問題。專家則稱一般人沒必要把自己搞得如此不安心。

徐女士在家中蒸了一鍋大閘蟹，拿出一個月前在電商平台上購買的核輻射檢測儀，結果警報聲不斷。（視頻截圖）

看看新聞報導，近日，上海的徐女士反映，8月29日晚，她在家中蒸了一鍋大閘蟹，拿出一個月前在電商平台上購買的核輻射檢測儀，結果頻繁警示劑量超標，且檢測儀指哪都報警，她嚇得把家裡海鮮全扔了。諷刺的是，第二天，徐女士拿檢測儀對準女兒肚皮，警報聲再次響起，女兒當場就很害怕，甩開檢測儀就捂著肚子跑了。

但這也讓徐女士懷疑，這款號稱精準的核輻射檢測儀，也許名不副實，於是與廠商線上客服進行交涉。客服表示，可能是個別產品的質量問題，可以補發貨或者退款，但拒絕電話溝通。

記者來到徐女士家中實測，測儀在桌面上靜置約2分鐘，顯示數據飆升至每小時3.33微西弗，達報警值三倍以上。徐女士將視頻發給製造商客服人員，對方表示該產品沒辦法直接走退換流程，等把問題核實清楚，再來協調方案。

徐女士。（取材自看看新聞）

報導指出，類似的家用核輻射檢測儀，近期銷量一路走高，有的甚至賣斷貨，徐女士購買的這款檢測儀，上個月買入時售價還是368元（人民幣，下同），目前已標價458元。許多家用核輻射檢測儀標榜是「高靈敏度」的蓋革米勒計數管，食品、化妝品、大理石甚至室內居家都可測量。

對此，專家指出，放射性元素測量的前置條件較為複雜，通常只用一個儀器無法完成，且檢測方式也有嚴格的要求，因此普通百姓購買放射性檢測儀必要性不大。

廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強表示，針對海洋產品去測試核輻射，至少對國內來說是第一回，又怎麼知道廠家做這個產品是針對這方面的？「其實你只是為了自己安心而已，不要把自己搞得更不安心。」

有網友四處測量後意外發現，輻射量最大的居然是自己家。浙江人夏雲琪生怕受核輻射影響，用自己新買的測量儀在小區裡、家裡到處測，發現戶外顯示只有0.06-0.08μSv/h，但室內升高到0.1-0.2μSv/h。網上也有不少人實測後有同樣的疑慮，稱瓷磚、大理石的輻射很高，懷疑是建材的緣故。也有人認為儀器不準，是在收「智商稅」。

上海市質子重離子醫院註冊核安全工程師王孝娃表示，核輻射對人體造成的影響，一般用有效劑量或劑量當量來衡量，國際單位是西弗，簡稱Sv。其實輻射無處不在，除天然的本底輻射外，人們日常活動如做X光胸透等也可能受到一些輻射。但即使在質子重離子醫院實際每年的輻射劑量都不超過1毫西弗，因此大家不必過於恐慌。