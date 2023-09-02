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智商稅? 上海民眾用輻射檢測儀對準大閘蟹、女兒肚皮 傻眼了

中國新聞組／上海2日電
徐女士購買的輻射檢測儀。（取材自看看新聞）
徐女士購買的輻射檢測儀。（取材自看看新聞）

日本啟動核汙水排海，中國許多民眾聞「輻」色變。上海徐女士使用在電商平台購買的核輻射檢測儀偵測她買的大閘蟹等海鮮，結果警報聲不斷，嚇得她把海鮮全扔了；但再偵測女兒的肚子也警示劑量超標。徐女士懷疑檢測儀名不副實。也有網友測量發現，輻射量最大的居然是自己家，擔心建材有問題。專家則稱一般人沒必要把自己搞得如此不安心。

徐女士在家中蒸了一鍋大閘蟹，拿出一個月前在電商平台上購買的核輻射檢測儀，結果警報...
徐女士在家中蒸了一鍋大閘蟹，拿出一個月前在電商平台上購買的核輻射檢測儀，結果警報聲不斷。（視頻截圖）

看看新聞報導，近日，上海的徐女士反映，8月29日晚，她在家中蒸了一鍋大閘蟹，拿出一個月前在電商平台上購買的核輻射檢測儀，結果頻繁警示劑量超標，且檢測儀指哪都報警，她嚇得把家裡海鮮全扔了。諷刺的是，第二天，徐女士拿檢測儀對準女兒肚皮，警報聲再次響起，女兒當場就很害怕，甩開檢測儀就捂著肚子跑了。

但這也讓徐女士懷疑，這款號稱精準的核輻射檢測儀，也許名不副實，於是與廠商線上客服進行交涉。客服表示，可能是個別產品的質量問題，可以補發貨或者退款，但拒絕電話溝通。

記者來到徐女士家中實測，測儀在桌面上靜置約2分鐘，顯示數據飆升至每小時3.33微西弗，達報警值三倍以上。徐女士將視頻發給製造商客服人員，對方表示該產品沒辦法直接走退換流程，等把問題核實清楚，再來協調方案。

徐女士。（取材自看看新聞）
徐女士。（取材自看看新聞）

報導指出，類似的家用核輻射檢測儀，近期銷量一路走高，有的甚至賣斷貨，徐女士購買的這款檢測儀，上個月買入時售價還是368元（人民幣，下同），目前已標價458元。許多家用核輻射檢測儀標榜是「高靈敏度」的蓋革米勒計數管，食品、化妝品、大理石甚至室內居家都可測量。

對此，專家指出，放射性元素測量的前置條件較為複雜，通常只用一個儀器無法完成，且檢測方式也有嚴格的要求，因此普通百姓購買放射性檢測儀必要性不大。

廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強表示，針對海洋產品去測試核輻射，至少對國內來說是第一回，又怎麼知道廠家做這個產品是針對這方面的？「其實你只是為了自己安心而已，不要把自己搞得更不安心。」

有網友四處測量後意外發現，輻射量最大的居然是自己家。浙江人夏雲琪生怕受核輻射影響，用自己新買的測量儀在小區裡、家裡到處測，發現戶外顯示只有0.06-0.08μSv/h，但室內升高到0.1-0.2μSv/h。網上也有不少人實測後有同樣的疑慮，稱瓷磚、大理石的輻射很高，懷疑是建材的緣故。也有人認為儀器不準，是在收「智商稅」。

上海市質子重離子醫院註冊核安全工程師王孝娃表示，核輻射對人體造成的影響，一般用有效劑量或劑量當量來衡量，國際單位是西弗，簡稱Sv。其實輻射無處不在，除天然的本底輻射外，人們日常活動如做X光胸透等也可能受到一些輻射。但即使在質子重離子醫院實際每年的輻射劑量都不超過1毫西弗，因此大家不必過於恐慌。

檢測 電商 核汙水

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