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「蘇拉」襲珠三角 深圳等7市「5停」防颱 廣鐵停4000列車

中國新聞組／廣州2日電
深圳灣體育中心地下停車場被畫分為臨時安置區，8月31日約容納3000餘人。(取材自深圳晚報)
深圳灣體育中心地下停車場被畫分為臨時安置區，8月31日約容納3000餘人。(取材自深圳晚報)

2日凌晨3時30分前後，強颱「蘇拉」已登陸廣東珠海金灣區。中央氣象台預測，若強度不變，「蘇拉」可能成為1949年建政以來襲擊珠三角地區最強颱風。粵西迎來風雨最強時段，多地嚴陣備戰，廣東最高級別戒備，深圳等七市按下「五停」暫停鍵防颱，1萬多名民工臨時入住地下停車場；多地中小學延遲開學，海陸空和鐵路交通均停，廣鐵集團近4000列車停運。

中國天氣網報導，「蘇拉」是個路徑奇葩、個頭小卻非常強悍的颱風，其結構完整且眼區明顯，能量集中，陣風可達17級以上，正沿廣東近岸海面逐漸向西偏南方向移動，將侵襲廣東、福建等地，珠海、中山等地都可能遭暴雨或大暴雨。而昨天「蘇拉」對華南沿海的風雨影響已經展開，未來三天，廣東東部和中南部、廣西東南部、海南島北部和西部等地都將有大到暴雨。

廣東海面昨已出現10到13級陣風，汕尾最大陣風16級，汕尾已轉移超過10萬人。廣東省防汛防旱防風總指揮部已將防風應急響應提升至一級，包括深圳、珠海、中山、汕尾、揭陽、汕頭、惠州等七個沿海城市已陸續宣布實施停工、停業、停市、停課和停運「五停」防颱，多地已宣布中小學開學時間延遲至9月4日。

深圳市昨緊急轉移安置30餘萬人，有1萬多名民工臨時入住深圳灣體育中心地下停車場避險。據深圳晚報報導，地下停車場裡開了通風，有飲用水、風扇、應急洗手間、冰塊及警務人員值守，通道設置有電源供工人充電，和抽水機、發電機等設施，工人晚上就睡在蓆子上。多名工人說，在這裡很安全，又有免費的飯吃，除了地下空間有點熱，其他的都很滿足。

在交通方面，昨天下午2時起，海陸空和鐵路交通均停。廣鐵集團近4000列火車停運，逾400空中航班受影響，多地客運輪船也停運，高速公路交通管制，入口封閉，港珠澳深圳灣大橋臨時封閉，瓊州海峽省際客滾運輸停運，近8000艘各類漁船已回汕尾避風。

星視頻報導，廣東汕尾一家海鮮店老闆花3萬元人民幣(約4154美元)，租十輛大貨車將整個店舖全部包圍起來，抵禦颱風襲擊。有網民稱，已經囤積了方便麵等物資過颱風夜，並稱深圳當地超市和麵包店的防颱食品都已銷售一空，也有人抱怨颱風來了還要上班，自嘲「已準備好泳衣，晚上6點下班時游泳回家。」

南方都市報報導，廣東是中國颱風登陸最多、受颱風災害影響最重的地區。有氣象紀錄以來登陸中國的最強颱風，是2014年的「威馬遜」。如果按照最新預報強度登陸，「蘇拉」很有可能進入1949年以來登陸廣東颱風前10強，甚至成為1949年以來登陸珠三角地區的最強颱風。

1日上午，汕尾紅海灣風浪即將越過防風堤。(取材自中國天氣網)
1日上午，汕尾紅海灣風浪即將越過防風堤。(取材自中國天氣網)

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