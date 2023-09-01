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兩院院士增選 武漢病毒所石正麗、「科研女神」顏寧都入圍

中國新聞組／北京1日電
顏寧。(取材自中新網)
顏寧。(取材自中新網)

中國工程院和中國科學院昨分別公布2023年院士增選有效候選人名單共1238人，相比2021年人數增加，最年輕只有39歲。除多名企業界高管上榜，今年共有100名女性科學家進入名單，其中由美歸國不久、有「科研女神」稱號的顏寧，和曾捲入新冠病毒源頭風波的武漢病毒研究所研究員石正麗入圍中國科學院生命科學和醫學學部院士增選候選名單；多名航天員科研訓練系統的科學家也獲入圍。

中國新聞網報導，兩院院士是中國科學技術和工程技術界的傑出代表和最高、終身榮譽學術稱號，院士增選每兩年進行一次。據名單，中國工程院2023年院士增選有效候選人655人，中國科學院院士增選有效候選人583人。年紀最大為77歲，最小39歲是入選中國科學院院士增選數學物理學部的常超，任職解放軍軍事科學院國防科技創新研究院。

今年共100位女性候選人人選，比例與2021年相差不大。其中包括45歲的顏寧，她2017年受聘為普林斯頓大學分子生物學系雪莉·蒂爾曼講席教授，2019年當選美國科學院外籍院士。2022年離美歸國到深圳創立醫學科學院。58歲的石正麗則長期從事新發病毒的病原學研究。

今年有194位醫藥衛生領域專家入選，其中包括呼吸疾病領域專家曹彬提名中國科學院院士，感染性疾病領域專家李太生入選中國工程院院士候選人。

另有多位企業界高管上榜中國工程院院士候選人名單，比如百度公司王海峰、比亞迪集團廉玉波、粵港澳大灣區數字經濟研究院（福田）沈向洋、華為公司徐文偉等。

值得注意的是，此次有多位航天員科研訓練專家入圍有效候選人。文匯報報導，中國航天員科研訓練中心研究員李英賢入圍中國科學院生命科學和醫學學部，她是航天分子醫學科技創新團隊帶頭人；曾全面負責神舟六號到十號任務航天員選拔訓練等工作的中國載人航天工程副總設計師陳善廣，和航天醫學專家李瑩輝，則進入中國工程院院士增選有效候選人名單。

多名從事航天領域的專家也進入名單。有中國首次火星探測任務工程總設計師張榮橋，航天科技集團一院長征五號運載火箭總指揮王玨，嫦娥四號、天問一號探測器總設計師孫澤洲，中國空間技術研究院空間科學與深空探測總體室主任張熇等。

武漢病毒所研究員石正麗。(取材自澎湃新聞)
武漢病毒所研究員石正麗。(取材自澎湃新聞)

醫學 入圍 石正麗

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