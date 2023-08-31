房地產逢低抄底 華爾街之狼盯上中國這塊肉？

近兩年來，貝萊德、高盛等多家外資瞄準中國房企的股票債券，除購買房企股票債券，收購物業和競拍土地。（歐新社）

港股地產板塊29日大漲，上海證券 報報導，從交易商席位看，多家外資經紀商出現在港股內房股淨買入席位，預示「華爾街之狼」們正在逢低吸納。港交所數據顯示，摩根大通 （小摩）在地產政策調整前夕「火速抄底」碧桂園1.7億股。

中國這一輪房企出險始於2021年下半年，嗅到其中有利可圖的氣味，一批外資聞風而動。諸葛找房數據研究中心的報告顯示，近兩年來，貝萊德、高盛等多家外資瞄準中國房企的股票債券，除購買房企股票債券，收購物業和競拍土地，都是外資近幾年布局中國房地產 的方式。鉅亨網報導，今年上半年，久不見蹤影的境外資本，重新回到深圳房地產市場。

除了在二級市場買入股票和債券外，外資傾向於在一二線城市熱門地段抄底房產資產。克而瑞數據顯示，去年以來有嘉里建設、香港置地、凱德集團等機構在中國房地產市場進行項目收購。

據上海證券報報導，以融創中國為例，截至收盤，淨買入最大的5家經紀商為盈透證券、瑞銀、高盛、摩根史坦利、中銀國際，而淨賣出席位最大的5家經紀商為中信里昂、耀才、中金、富途證券、申萬宏源。

「港股市場主要是一個離岸市場。在港股市場使用外資席位買入的資金，一般是境外資金。」香港某大型內資券商經紀業務人士表示。

中國證監會連發多項政策舉措，涉及IPO和再融資節奏、股份減持、融資融券等方面。其中，針對房地產行業特別提出「房地產上市公司再融資不受破發、破淨和虧損限制」。

報導指出，摩根大通搶在房地產利好政策調整前夕，幾乎「掐點」抄底了碧桂園。港交所數據顯示，摩根大通於8月14日增持1.71億股碧桂園好倉，涉資約1.44億港元。