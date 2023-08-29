想領退休金 中國老人須自證「活著」 癱者被抬去社保局

中國退休養老金政策改變，須自證「活著」，才能繼續領取退休金。圖為江蘇南通一家安養院。(新華社)

中國經濟疲軟波及退休人員，今年初起，北京、山東、河南 等地退休人員若要領取退休或養老金，必須每年向當地社保局證明自己還「活著」，才能繼續領取，有人即使癱瘓在床，也被要求「抬著去社保局」。

此外，中國境外的退休工人須到駐所在國的中國使領館填寫《領取養老金資格審覈表》，再憑使領館出具的「生存」憑證，郵寄到中國的工作單位，才能取得退休金 。

自由亞洲電台報導，中國有上億人每月要領取退休金或養老金，山東青島居民宋春說，住在他家樓上、年過90歲的老人，被社保局要求親自問話，以證明自己還活著：「我的鄰居90多歲了，住處又沒有電梯，社保局說要驗證這個人還在不在生，硬是要求抬也要把她抬到社保局窗口，進行人臉識別。」

鄭州居民賈靈敏說，當地透過「視頻認證」退休人員身分，雖然不需要親自前往社保局認證「自己活著」，但也要一年確認一次，有時候用電話或視頻連線。」賈靈批評：「工作人員為什麼不親自登門調查？這不是你的工作嗎？」

新華社報導，截至2022年，中國養老保險人數達10.5億人，失業、工傷保險人數分別為2.4億人、2.9億人。根據官方2021年通報，中國實際領取養老金人數為1.62億人。

哈薩克 人權組織創辦人賽爾克堅告訴自由亞洲電台，在哈國的新疆退休人員每半年就要確認一次是否還「活著」，甚至有移民哈國的新疆哈薩克族人參與維權活動後，被取消退休金。