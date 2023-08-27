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四川村民「祖墳被挖」 記者採訪竟遭社區黨委書記扣留

中國新聞組／北京27日電
村民祖墳被挖。（取材自四川廣播電視台）
村民祖墳被挖。（取材自四川廣播電視台）

四川成都市日前有村民向媒體投訴「祖墳被挖」，四川廣播電視台前往調查拍攝時，竟遭到北寧社區黨委書記蔣治良阻攔記者拍攝，並稱「不接受採訪，你管我咋處理。」甚至將記者扣留，引發網友關注。蔣治良後來回應的說法是，此事是誤會。

上游新聞報導，清泉鎮北寧村村民蔣治軍向媒體投訴，一家人今年初前往祖墳祭拜時，發現自家祖墳被挖，屍骨不翼而飛；事後才得知祖墳所在土地面臨開發，因此社區組織統一將附近的老墳遷移到別處。

社區書記阻攔記者離開。（取材自四川廣播電視台）
社區書記阻攔記者離開。（取材自四川廣播電視台）

蔣治軍不滿，一家人平常都住在外邊，雖然社區按照程序，先於2022年5月9日在成都日報刊登遷墳公告，同年6月1日又在本村全部交通要道張貼公告，接著對本村所有幾百座老墳進行遷移，但他質疑，「社區說法律程序是走到位的，也發了公告，但是誰會去看報紙，我們也沒看到公告。我們搬遷出來後，村里還有親戚，也有電話，為什麼不能通知一下？」

蔣治軍一家到了新墳址後，無法確認該處幾十座墳包，究竟「哪家是自己的祖墳」。聯繫負責遷墳的師傅後，卻被告知「由於當初沒有作標記，也分不清哪座墳是誰的了。」

四川廣播電視台記者23日到清泉鎮北寧社區服務中心採訪，遭社區黨委書記蔣治良阻攔，並稱「不接受採訪，你管我咋處理。」蔣治良表示，他要求對方亮明證件，但記者只給看了記者證表面，因此對記者身分有點懷疑拒絕讓他拍攝。

社區黨委書記蔣治良稱，「不接受採訪，你管我咋處理。」（取材自上游新聞）
社區黨委書記蔣治良稱，「不接受採訪，你管我咋處理。」（取材自上游新聞）

清泉鎮政府相關負責人回應，因為記者採訪時未表明具體身分，「書記就要求他們出示身分證明，但記者一直在拍攝，書記說對方沒有出示證件，不知道對方出於什麼目的，就沒有接受採訪。」

不過，相關人士指出，當時是蔣治良堅持要求拍攝記者證件，也始終拒絕配合採訪，「記者決定離開，孰料對方竟堵住大門不讓走，等了二、三十分鐘，直到警察來後才離開。」

社區黨委書記蔣治良稱，「不接受採訪，你管我咋處理。」（取材自上游新聞）
社區黨委書記蔣治良稱，「不接受採訪，你管我咋處理。」（取材自上游新聞）
社區書記阻攔記者離開。（取材自四川廣播電視台）
社區書記阻攔記者離開。（取材自四川廣播電視台）

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