旅遊博主四川自駕遊 竟遭「攔路收500元」 收費員停職

防火點人員索要費用。（視頻截圖）

要想過此路，留下買路財？中國一名旅遊博主近日發布視頻披露稱，先前在四川阿壩州理縣自駕 遊時，行經一森林防火點，竟然被一名男子攔路收費500元（人民幣，下同，約68.7美元），消息曝光後引發軒然大波。對此，當地多部門已成立聯合調查小組，據官方通報，涉事收費人員已被停職。

極目新聞報導，「老辣日記」所有人陳先生在影片中表示，本月13日他從四川阿壩州米亞羅景區自駕到孟屯河，在出孟屯河森林防火點時，注意到前方車輛一直跟防火點處的人員交談。他察覺到不對勁，事先將車內行車紀錄器翻轉，對著駕駛位車窗拍下遭攔路收費的畫面。

影片中，防火點一開始並沒有打開關卡，隨後一名防火點人員走過來，右手五指合攏，比畫手勢示意500元。陳先生詢問「這是啥費用？」該人員並沒有正面回應，而是表示「要不就返回」。經過交涉，陳先生手機掃碼支付500元，隨即被放行。

據報導，陳先生表示，當時天色已晚，山路返回又需要好幾個小時，因為自己是外地人，擔心惹上什麼麻煩，就先把錢給了。陳先生曝光當時的轉帳頁面，顯示8月13日19時40分，透過二維碼付款給網名為「從頭再來」的帳號500元。並稱「開口就是500，還有沒有王法了」。

視頻發出後，在網路上引起許多網友關注。事後更有一名自稱是當時收錢的網友，在短視頻後台向陳先生道歉，希望撤下視頻，並發三個紅包給他。不過陳先生表示，自己不打算收取對方發來的紅包，希望當局能嚴肅處理「攔收過路費」一事，淨化旅遊環境。

對此，24日晚，理縣融媒體中心「多彩理縣」，四川理縣人民政府發布調查處理通報指出，經理縣縣委、縣政府組織公安、林草、文體旅、綜合執法、市場監管等部門組成聯合調查組，網友反映情況屬實。

攔路收費卡點為阿壩州川西國有林業保護局304林場小木場溝森林草原防火檢查點，收費人員為川西國有林業保護局304林場的岳姓職工。目前川西國有林業保護局已給予岳姓職工停止所有工作、行政記過處分，對304林場宋姓負責人進行誡勉談話，向局黨委作出深刻檢討，並在全局通報批評。