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買17張機票回溫州 出發當天票沒了…旅歐華僑多人被騙

中國新聞組／北京24日電
浙江旅歐華僑傳出購買特價機票被詐騙。（取材自溫州都市報）
浙江旅歐華僑傳出購買特價機票被詐騙。（取材自溫州都市報）

至少12名來自浙江溫州及麗水青田等地的比利時華僑稱，他們通過微信向某「旅行社」購買特價機票，出發前幾小時竟被告知訂票失敗，對方稱會退款並附上幾筆小額退款的電子回票佐證，但事隔三個多月仍有人民幣數十萬元訂票款未退還，涉及數十位旅歐華僑。

溫州都市報報導，在比利時經商的鹿城籍華僑吳先生6月在微信看到特價機票推廣信息，稱布魯塞爾到溫州的往返機票最低僅需8000多元，「如果從航空公司購票，往返價格一般在1.2萬元到1.5萬元之間」。吳先生透過微信加了湖北璀璨歐華國際旅行社有限公司（下稱「璀璨歐華國旅」），最後以3.9萬價格，向璀璨歐華國旅訂購4張布魯塞爾-溫州的往返機票。

7月17日上午5時，客服突然發來信息：「接到操作中心回覆通知，您的預訂訂單系統沒有給到我們選位信息……系統已經取消訂單，全額退款到您的付款帳戶，預計1~2個工作日到帳。」還附上轉帳電子回單。 

此時距離航班起飛僅剩7個小時，吳先生說，但退票後第三天，吳先生未收到退款3.9萬餘元，客服多次拖延退款時間，吳先生的反覆交涉下，收到1.04萬元退款，但自此以後客服人員便失聯，吳先生才意識到可能遇到騙子。

至於來自青田的華僑金先生買了17張機票要在7月8日和親友帶父親骨灰回國辦喪事，7月8日凌晨4點多突然收到信息說機票沒有了，「旅行社」雖同意退款，但迄今仍有9張機票、約7萬元（人民幣，下同，約9626美元）沒退回。

據報導，通過發布推廣信息的平台，得知僅在比利時就至少有12名來自溫州及麗水青田等地的華僑遭遇這家公司的欺騙。「我們總共買了50多張機票，目前總計還有數十萬元的機票款沒有退，有些已經拖延近三個月。」

湖北省十堰市相關部門表示接到多起投訴，已對涉事售票企業進行調查，據初步調查，這家公司雖然以旅行社的名義註冊，但實際上沒有開展旅遊方面的業務，主要是從事票務代理的經營活動。據報導，企業負責人稱將在兩周內完成所有退款。

浙江旅歐華僑傳出購買特價機票被詐騙。（取材自溫州都市報）
浙江旅歐華僑傳出購買特價機票被詐騙。（取材自溫州都市報）

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