七夕發簡訊催生 西安官方被嘲諷「己所不育勿施於人」

西安市衛健委七夕簡訊催生。（取材自微博）

在七夕情人節，中國陝西省西安市民紛紛收到官方發送的手機簡訊，寫著「願您愛情甜蜜、適齡婚育」、「賡續中華血脈，共擔復興重任」等語，卻遭民眾以「己所不育勿施於人」、「共擔韭菜重任」、「下輩子一定」等語調侃嘲諷。

綜合媒體報導，許多西安網友反映，他們在七夕當天紛紛收到西安市衛健委及西安市計畫生育 協會聯名發出的簡訊，內容是「七夕佳節來臨之際，願您愛情甜蜜、適齡婚育、優生優育，共創生育友好，賡續中華血脈，共擔復興重任」。

西安市官方群發這通簡訊的消息被報導後，引起網友熱議，紛紛在新聞下方留言調侃嘲諷。諸如「下輩子一定」、「己所不育勿施於人」、「你看，只要你不急，急的就是...」、「孩子成年之前（費用）給報銷嗎？」、「騷擾短信，舉報拉黑」等。

更有人以中國2022年執行「動態清零」期間，北京 市某居委會人員密議以「他的軟肋是兒子」對付居民的典故，寫下「不用了，生下來也是軟肋」的留言；有人則用極具諷刺意味的「賡續牛馬血脈，共擔韭菜重任」回應；也有人寫下中國官方當年宣導一胎化的「少生優生，幸福一生」、「少生孩子多種樹」等口號反諷。

還有網友說，西安市計劃生育 協會這個「限生機構搖身一變，變催生。這一來一回的有活兒幹啊」；有人則說，這簡訊「淪為全網笑話之催生」、「西安，你真的是很古樸的一座大都市」；也有人說，在發錢和發券之間選擇發催生簡訊，是「典型的政務翻車」。