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七夕發簡訊催生 西安官方被嘲諷「己所不育勿施於人」

中國新聞組／北京23日電
西安市衛健委七夕簡訊催生。（取材自微博）
西安市衛健委七夕簡訊催生。（取材自微博）

在七夕情人節，中國陝西省西安市民紛紛收到官方發送的手機簡訊，寫著「願您愛情甜蜜、適齡婚育」、「賡續中華血脈，共擔復興重任」等語，卻遭民眾以「己所不育勿施於人」、「共擔韭菜重任」、「下輩子一定」等語調侃嘲諷。

綜合媒體報導，許多西安網友反映，他們在七夕當天紛紛收到西安市衛健委及西安市計畫生育協會聯名發出的簡訊，內容是「七夕佳節來臨之際，願您愛情甜蜜、適齡婚育、優生優育，共創生育友好，賡續中華血脈，共擔復興重任」。

西安市官方群發這通簡訊的消息被報導後，引起網友熱議，紛紛在新聞下方留言調侃嘲諷。諸如「下輩子一定」、「己所不育勿施於人」、「你看，只要你不急，急的就是...」、「孩子成年之前（費用）給報銷嗎？」、「騷擾短信，舉報拉黑」等。

更有人以中國2022年執行「動態清零」期間，北京市某居委會人員密議以「他的軟肋是兒子」對付居民的典故，寫下「不用了，生下來也是軟肋」的留言；有人則用極具諷刺意味的「賡續牛馬血脈，共擔韭菜重任」回應；也有人寫下中國官方當年宣導一胎化的「少生優生，幸福一生」、「少生孩子多種樹」等口號反諷。

還有網友說，西安市計劃生育協會這個「限生機構搖身一變，變催生。這一來一回的有活兒幹啊」；有人則說，這簡訊「淪為全網笑話之催生」、「西安，你真的是很古樸的一座大都市」；也有人說，在發錢和發券之間選擇發催生簡訊，是「典型的政務翻車」。

北京 計畫生育 計劃生育

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