前央視知名主持 淪落擺攤賣字畫…他：養家餬口 不丟人

知名主持人崔永元擺攤賣字畫。（視頻截圖）

前知名主持人崔永元曝光自己近況，只見他穿著拖鞋坐在大樓裡擺攤賣字畫，讓人唏噓不已。崔永元說，他售賣字畫是為了養家餬口，維持生計，並不覺得有什麼丟人。

蓋飯娛樂報導，畫面中，因為室外炎熱，崔永元來到了一個專門售賣書畫古物的大樓裡，支起了一個小木凳子，便坐在路上擺攤吆喝。他的面前擺著很多自己的書畫作品，全都攤在地上供人挑選。

崔永元表示，他現在沒有工作，靠著擺攤賺錢也很快樂、也很光榮。他賣字賣畫，但是沒有出賣自己的靈魂，所以沒有什麼好讓人看不起的地方。

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視頻中，60歲的崔永元穿著花上衣和腳踩拖鞋，整個人暴瘦，胳膊纖細，手臂皮膚和嘴唇都格外白。看起來蒼老了不少，眼袋都快比眼睛大了，盡顯憔悴之感。

評論區中，很少有網友嘲笑崔永元生活窘迫，大家都直言，「靠本事吃飯就不丟人」。

據了解，崔永元卸下央視主持人重擔後，每次露面都是一副低調接地氣的模樣。此前他曬出了家中的內景，家裡面積狹窄，裝修樸素，和妻子、女兒同住。

前不久，崔永元開設帳號售賣書畫，還時不時發布視頻宣傳自己，每幅字畫還都不便宜，大多在5000元（人民幣，約687美元）左右，短短時間內已賣出去了5幅。