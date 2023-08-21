大學生參加白紙革命後「被精神病」赴紐西蘭念書獲自由

西南交通大學學生悼念烏魯木齊火災逝者，並手舉白紙以示抗議。(取材自維基百科)

中國大學生張俊傑因參加「白紙革命 」，數次被關入精神病院遭強制用藥及虐待；他在出院後決意離開中國，到紐西蘭念大學，張俊傑隨即公開中國當局罪惡，稱公安以其家人生命威脅要求刪文，但他誓言「永不妥協」。

自由亞洲電台報導，江蘇南通19歲大學生張俊傑成功出走紐西蘭後，就在推特 上公開他因參加中國「白紙運動 」和「煙花革命」，遭當局兩度關入精神病院的經歷，以及參與迫害的醫師名單。

去年11月24日發生「烏魯木齊大火」後，在南京、上海、北京等中國逾20個省市和逾百所大學爆發「白紙運動」，受其他高校同齡朋友的感召，張俊傑勇敢投入，先後兩次在教學樓前舉牌，被校方發強行遣返及勒令家長將其帶走。

12月1日，張俊傑的家人配合公安，聯合將他騙到南通第四醫院（精神病院）後，院方強制給張俊傑注射鎮定劑，逼迫他服用大量藥物等。因其反抗，還遭到多次毒打。名叫金亞玲的主治醫師宣布張俊傑患有「精神分裂」，便衣和院方人員反覆恐嚇張俊傑：「你不擁護共產黨你就是有病」、「你不愛國愛黨，就是這個下場」。

這次事件後，張俊傑的父親為他辦理休學手續，執拗的張俊傑繼續響應「煙花革命」倡議，於今年1月20日晚間在南通大劇院前燃放煙火；隔天，四輛警車、近20名公安包圍到他家，並在除夕再被公安強行送進精神病院，這次他被送入地獄式的住院部7樓，張俊傑也遭受了比上次更為殘酷的虐待。

據報導，離開「精神病院」的張俊傑決意離開中國，他悄悄諮詢留學中介，籌集到費用後， 5月底獲紐西蘭奧塔哥大學錄取，日前順利通過海關並登機，終於成功投奔自由。這次他公開事件後，公安火速登門，以其家人的安全威脅，要求他刪除推文。

張俊傑又在推特上隔空喊話當局：「無論你們用何種手段逼迫威脅，我永遠不會妥協。」他說他還要兌現承諾，為「精神病院」住院部七樓那些訪民、因為參與政治而「被精神病」的病友們發聲。

他說，自己已經在這個醜陋的地方苟活了18年，即使改變不了什麼，但總要做點事情。「我因為參加這樣的活動被迫害，沒有任何的後悔，沒有任何怨言，但是因為沒有被大多數理解，這點我是非常難受。」