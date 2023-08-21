我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西雅圖南部水煙店槍案3死6傷 搜出至少5把槍

庫克也對她感興趣 灣區台裔高中生王雅宣開發心理協助網站奪大獎

大學生參加白紙革命後「被精神病」赴紐西蘭念書獲自由

中國新聞組／北京21日電
西南交通大學學生悼念烏魯木齊火災逝者，並手舉白紙以示抗議。(取材自維基百科)
西南交通大學學生悼念烏魯木齊火災逝者，並手舉白紙以示抗議。(取材自維基百科)

中國大學生張俊傑因參加「白紙革命」，數次被關入精神病院遭強制用藥及虐待；他在出院後決意離開中國，到紐西蘭念大學，張俊傑隨即公開中國當局罪惡，稱公安以其家人生命威脅要求刪文，但他誓言「永不妥協」。

自由亞洲電台報導，江蘇南通19歲大學生張俊傑成功出走紐西蘭後，就在推特上公開他因參加中國「白紙運動」和「煙花革命」，遭當局兩度關入精神病院的經歷，以及參與迫害的醫師名單。

去年11月24日發生「烏魯木齊大火」後，在南京、上海、北京等中國逾20個省市和逾百所大學爆發「白紙運動」，受其他高校同齡朋友的感召，張俊傑勇敢投入，先後兩次在教學樓前舉牌，被校方發強行遣返及勒令家長將其帶走。

12月1日，張俊傑的家人配合公安，聯合將他騙到南通第四醫院（精神病院）後，院方強制給張俊傑注射鎮定劑，逼迫他服用大量藥物等。因其反抗，還遭到多次毒打。名叫金亞玲的主治醫師宣布張俊傑患有「精神分裂」，便衣和院方人員反覆恐嚇張俊傑：「你不擁護共產黨你就是有病」、「你不愛國愛黨，就是這個下場」。

這次事件後，張俊傑的父親為他辦理休學手續，執拗的張俊傑繼續響應「煙花革命」倡議，於今年1月20日晚間在南通大劇院前燃放煙火；隔天，四輛警車、近20名公安包圍到他家，並在除夕再被公安強行送進精神病院，這次他被送入地獄式的住院部7樓，張俊傑也遭受了比上次更為殘酷的虐待。

據報導，離開「精神病院」的張俊傑決意離開中國，他悄悄諮詢留學中介，籌集到費用後， 5月底獲紐西蘭奧塔哥大學錄取，日前順利通過海關並登機，終於成功投奔自由。這次他公開事件後，公安火速登門，以其家人的安全威脅，要求他刪除推文。

張俊傑又在推特上隔空喊話當局：「無論你們用何種手段逼迫威脅，我永遠不會妥協。」他說他還要兌現承諾，為「精神病院」住院部七樓那些訪民、因為參與政治而「被精神病」的病友們發聲。

他說，自己已經在這個醜陋的地方苟活了18年，即使改變不了什麼，但總要做點事情。「我因為參加這樣的活動被迫害，沒有任何的後悔，沒有任何怨言，但是因為沒有被大多數理解，這點我是非常難受。」

白紙運動 推特 白紙革命

上一則

擔心被波及？中房企爆雷風險 南韓設工作組關注

下一則

「中國好聲音」疑辱李玟 母公司市值大跌

延伸閱讀

亞美政聯實習計畫畢業典禮 14大學生收穫滿滿

亞美政聯實習計畫畢業典禮 14大學生收穫滿滿
女足世界盃／掀足球旋風 紐西蘭觀戰人數創紀錄

女足世界盃／掀足球旋風 紐西蘭觀戰人數創紀錄
防疫措施全球最嚴 紐西蘭實施3年後全數取消

防疫措施全球最嚴 紐西蘭實施3年後全數取消
紐西蘭國防戰略報告 點名中國

紐西蘭國防戰略報告 點名中國

熱門新聞

庭審現場。（取材自北京市東城法院）

3年一通電話都沒打 單親媽要兒子返還370萬買房錢 法院判決出爐

2023-08-17 02:49
京東創辦人劉強東與妻子章澤天。(取材自Instagram)

劉強東夫婦移民美國、買億元豪宅？京東這樣說

2023-08-14 10:59
中國國安部披露，雲南一名學校退休幹部計畫從國外購買武器，並在國內招募「敢死隊」，密謀暴力顛覆國家政權。圖為中國國家主席習近平。(新華社)

中國國安部：有學校退休幹部招募敢死隊 密謀顛覆政權

2023-08-15 11:19
遊客在上海外灘觀光平台上遊覽。（新華社）

又貴又麻煩？ 新加坡媒體：外國人遊中國大減

2023-08-13 02:30
碧桂園董事局主席楊惠妍發文致歉。（網路照片）

碧桂園爆雷 股價跌成仙股 前女首富楊惠妍致歉

2023-08-13 11:20
危機入市?華爾街頭銀摩根大通連續增持碧桂園和碧桂園服務股票，分別為逾1.71億股，和1,902.24萬股。路透

摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股

2023-08-18 14:54

超人氣

更多 >
李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西
颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心

颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心
超額儲蓄將耗盡 美經濟算總帳時間快到了

超額儲蓄將耗盡 美經濟算總帳時間快到了
前女醫藥代表 5年陪睡逾百客戶 見領導備避孕藥

前女醫藥代表 5年陪睡逾百客戶 見領導備避孕藥