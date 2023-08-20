我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

女足世界盃／西班牙首奪冠 1比0擊退英格蘭

自從攜帶重力彈簧刀、折疊小刀合法化 紐約持刀傷人案激增26%

谷愛凌被立雕像 本尊也被嚇到 網酸：跨欄劉翔更該有

中國新聞組／北京20日電
北京南山滑雪場，樹立起谷愛凌的雕像。(取材自微博)
北京南山滑雪場，樹立起谷愛凌的雕像。(取材自微博)

北京冬奧滑雪好手谷愛凌，她的雕像近日在北京南山滑雪場建成，未一料經曝光，引發強烈爭議。不少網民認為，谷愛凌十分年輕，目前的成就和貢獻是否值得立雕像，而谷愛凌知道自己被立了雕像後，自己也嚇一跳。

綜合媒體報導，這個雕像是魯迅美院教授張敬，他選取了谷愛凌的招牌凌空滑雪動作，支架底座正面和背面有中文註釋，介紹谷愛凌在冬奧自由式滑雪女子項目中摘得兩金一銀，是中國第一個冬奧會女子雪上項目雙冠獲主。谷愛凌知道自己被立了雕像後轉發了一張圖片，配上一個令人驚訝的表情，這可能代表她自己對此並不知情。

報導指出，立像事情曝光之後，很多網民表示這種行為過頭了，「人活著就立像，實屬不該」。有網民指「谷愛凌才20歲，未來還有很遠的路要走，誰也不能保證以後會發生什麼，現在就立碑，這歌功頌德，是不是太早了？」「再蓋個廟，封個大慈大悲大智大勇滑雪菩薩！」「劉翔也應該有雕像，110米跨欄12秒88，黃種人都沒幾個吧？」更有網民表示，雕像是屬於人民英雄、科學家、保家衛國的戰士，有非常神聖的意義。

谷愛凌雕象底座上正面和背面有中英文註釋，介紹谷愛凌的在奧運會上的功蹟。(取材自微...
谷愛凌雕象底座上正面和背面有中英文註釋，介紹谷愛凌的在奧運會上的功蹟。(取材自微博)

此外，谷愛凌的國籍問題亦再次引發討論，有網民問：「谷愛凌是中國籍還是美國籍？」還有網民指「萬一以後人家恢復美國國籍了會不會很尷尬？」。

不過也有網民不反對立雕像，指雕像並非國家製作，可能是南山滑雪場為了吸引遊客製造的打卡，不用過度解讀，不需上綱上線。

谷愛凌2022年首度參賽冬季奧運，就奪下2金1銀的好成績，不僅引起大批媒體關注，就連中共總書記習近平致詞時更親自提到「谷愛凌是愛吃餡餅」，代表她廣受中國官民支持。

谷愛凌2022年首度參賽冬季奧運，就奪下2金1銀的好成績。(新華社資料照片)
谷愛凌2022年首度參賽冬季奧運，就奪下2金1銀的好成績。(新華社資料照片)

谷愛凌 滑雪 北京冬奧

上一則

學者：習核心圈對國際貿易、金融知之甚少 難重振經濟

下一則

習近平將啟程出席金磚峰會 是否會晤莫迪成焦點

延伸閱讀

小心坐牢 多國政府不忍了 要懲罰觀光客惡搞行為

小心坐牢 多國政府不忍了 要懲罰觀光客惡搞行為
NBA／湖人該為詹姆斯立雕像？ 里夫斯：他夠格

NBA／湖人該為詹姆斯立雕像？ 里夫斯：他夠格
NBA／評詹姆斯是「最偉大球員」里夫斯：他夠格擁有雕像

NBA／評詹姆斯是「最偉大球員」里夫斯：他夠格擁有雕像
抱雕像拍照 德遊客毀150年文物

抱雕像拍照 德遊客毀150年文物

熱門新聞

庭審現場。（取材自北京市東城法院）

3年一通電話都沒打 單親媽要兒子返還370萬買房錢 法院判決出爐

2023-08-17 02:49
京東創辦人劉強東與妻子章澤天。(取材自Instagram)

劉強東夫婦移民美國、買億元豪宅？京東這樣說

2023-08-14 10:59
遊客在上海外灘觀光平台上遊覽。（新華社）

又貴又麻煩？ 新加坡媒體：外國人遊中國大減

2023-08-13 02:30
碧桂園董事局主席楊惠妍發文致歉。（網路照片）

碧桂園爆雷 股價跌成仙股 前女首富楊惠妍致歉

2023-08-13 11:20
中國國安部披露，雲南一名學校退休幹部計畫從國外購買武器，並在國內招募「敢死隊」，密謀暴力顛覆國家政權。圖為中國國家主席習近平。(新華社)

中國國安部：有學校退休幹部招募敢死隊 密謀顛覆政權

2023-08-15 11:19
刀郎的歌聲滄桑沙啞，歌曲歌詞直白並帶有深沉的情感。（取材自知乎）

刀郎神曲 諷誰？各自解讀

2023-08-16 02:00

超人氣

更多 >
瓊瑤85歲高齡現況曝光 51歲「五阿哥」現身長這樣

瓊瑤85歲高齡現況曝光 51歲「五阿哥」現身長這樣
德州華男突遭中風半身癱瘓 因這原因無法動手術

德州華男突遭中風半身癱瘓 因這原因無法動手術
金星轟「好聲音」惡有惡報 甄妮罵「欠缺良知」…意外扯進這些大咖

金星轟「好聲音」惡有惡報 甄妮罵「欠缺良知」…意外扯進這些大咖
美國人在家放現金 最愛這5個地方…竟然這裡也能藏

美國人在家放現金 最愛這5個地方…竟然這裡也能藏
颶風喜萊莉朝美墨西岸逼近 當局警告災難級洪水

颶風喜萊莉朝美墨西岸逼近 當局警告災難級洪水