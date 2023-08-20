谷愛凌被立雕像 本尊也被嚇到 網酸：跨欄劉翔更該有

北京南山滑雪場，樹立起谷愛凌的雕像。(取材自微博)

北京冬奧滑雪 好手谷愛凌 ，她的雕像近日在北京南山滑雪場建成，未一料經曝光，引發強烈爭議。不少網民認為，谷愛凌十分年輕，目前的成就和貢獻是否值得立雕像，而谷愛凌知道自己被立了雕像後，自己也嚇一跳。

綜合媒體報導，這個雕像是魯迅美院教授張敬，他選取了谷愛凌的招牌凌空滑雪動作，支架底座正面和背面有中文註釋，介紹谷愛凌在冬奧自由式滑雪女子項目中摘得兩金一銀，是中國第一個冬奧會女子雪上項目雙冠獲主。谷愛凌知道自己被立了雕像後轉發了一張圖片，配上一個令人驚訝的表情，這可能代表她自己對此並不知情。

報導指出，立像事情曝光之後，很多網民表示這種行為過頭了，「人活著就立像，實屬不該」。有網民指「谷愛凌才20歲，未來還有很遠的路要走，誰也不能保證以後會發生什麼，現在就立碑，這歌功頌德，是不是太早了？」「再蓋個廟，封個大慈大悲大智大勇滑雪菩薩！」「劉翔也應該有雕像，110米跨欄12秒88，黃種人都沒幾個吧？」更有網民表示，雕像是屬於人民英雄、科學家、保家衛國的戰士，有非常神聖的意義。

谷愛凌雕象底座上正面和背面有中英文註釋，介紹谷愛凌的在奧運會上的功蹟。(取材自微博)

此外，谷愛凌的國籍問題亦再次引發討論，有網民問：「谷愛凌是中國籍還是美國籍？」還有網民指「萬一以後人家恢復美國國籍了會不會很尷尬？」。

不過也有網民不反對立雕像，指雕像並非國家製作，可能是南山滑雪場為了吸引遊客製造的打卡，不用過度解讀，不需上綱上線。

谷愛凌2022年首度參賽冬季奧運，就奪下2金1銀的好成績，不僅引起大批媒體關注，就連中共總書記習近平致詞時更親自提到「谷愛凌是愛吃餡餅」，代表她廣受中國官民支持。