我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

更易躲避抗體？新冠肺炎出現新型變異株BA.2.86

罕見「食肉菌」入侵大紐約 3人感染死亡 州府發警告

新冠變異株EG.5流行 專家：多數人每年會感染1-3次

記者黃雅慧／綜合報導

雖然新冠疫情陰霾逐步褪去，但病毒仍在變化中，目前新冠EG.5變異株正在國際流行，仍不能掉以輕心。廣東佛山市疾控中心16日公告指出，目前該變異株已經在各毒株中占據優勢。中國專家分析，有鑑於沒有絕對保護性的疫苗，基本上多數人每年會感染一至三次新冠病毒。

據了解，新冠變異株EG.5屬Omicron變異株，它是Omicron變異株XBB.1.9.2的「後代」。對於EG.5及其亞變異株EG.5.1，EG.5.1具有XBB.1.9.2所沒有的兩個重要的附加突變，即F456L和Q52H，而EG.5僅具有F456L突變。EG.5.1中額外的微小變化，也就是刺突蛋白中的Q52H突變，使其在傳播方面比EG.5更具優勢。

佛山疾控中心據綜合研判，目前疫情處於散發期，未來一段時間疫情將繼續保持平穩態勢。

第一財經報導，深圳市第三人民醫院院長盧洪洲教授表示，「基於新冠的傳染性極強，得過新冠後抗體自然衰減及沒有絕對的保護性新冠疫苗，基本上多數人每年會感染一至三次」、「對於免疫功能正常的人群，不會造成特別大的影響。」

他認為，只要新冠病毒的變異沒有完全脫離Omicron的分支，人體都會有交叉免疫記憶。「當身體遇到EG.5新冠病毒，會更快地反應，產生抗體。」

盧洪洲認為，新冠的傳染性仍然非常強，而且感染較為隱匿，病毒比較「狡猾」。因此新冠的傳染沒有明顯的季節性，一般五至六個月會有一個小波峰，但是總體來說波峰會越來越小。

世界衛生組織於9日發布風險評估報告顯示，截至7日，已有來自51個國家的7354份EG.5基因序列被上傳至「全球共享所有流感數據倡議組織」（GISAID）：其中有2247份來自中國，占到30.6%；1356份來自美國，占到18.4%；1040份來自南韓，占到14.1%。

疫情 Omicron 疫苗

上一則

阿里持續在俄生意 被烏克蘭列戰爭贊助商

下一則

李強召開國務院會議 國務委員秦剛仍缺席

延伸閱讀

紐約和加州皆不宜退休者住 但這一州最糟

紐約和加州皆不宜退休者住 但這一州最糟
變異株EG.5襲中國 專家：多數人每年感染1-3次新冠

變異株EG.5襲中國 專家：多數人每年感染1-3次新冠
新冠變異株EG.5竄起 超過50國現蹤

新冠變異株EG.5竄起 超過50國現蹤
芝新冠疫情微升 新型疫苗下月推出

芝新冠疫情微升 新型疫苗下月推出

熱門新聞

京東創辦人劉強東與妻子章澤天。(取材自Instagram)

劉強東夫婦移民美國、買億元豪宅？京東這樣說

2023-08-14 10:59
遊客在上海外灘觀光平台上遊覽。（新華社）

又貴又麻煩？ 新加坡媒體：外國人遊中國大減

2023-08-13 02:30
碧桂園董事局主席楊惠妍發文致歉。（網路照片）

碧桂園爆雷 股價跌成仙股 前女首富楊惠妍致歉

2023-08-13 11:20
中國國安部披露，雲南一名學校退休幹部計畫從國外購買武器，並在國內招募「敢死隊」，密謀暴力顛覆國家政權。圖為中國國家主席習近平。(新華社)

中國國安部：有學校退休幹部招募敢死隊 密謀顛覆政權

2023-08-15 11:19
網傳小華買車圖。（取材自股城網）

鄭州18歲高中生繼承百萬房產「半價賣掉」 原因令人傻眼

2023-08-12 09:30
庭審現場。（取材自北京市東城法院）

3年一通電話都沒打 單親媽要兒子返還370萬買房錢 法院判決出爐

2023-08-17 02:49

超人氣

更多 >
住家放現金 美國人最愛藏這五個地方

住家放現金 美國人最愛藏這五個地方
買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個你該知道的秘密

買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個你該知道的秘密
李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 跌坐台上真相曝光

李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 跌坐台上真相曝光
德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下

德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下
熱帶風暴19日襲南加 局部大雨強風高浪

熱帶風暴19日襲南加 局部大雨強風高浪