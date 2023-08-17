李嘉誠北京豪宅項目 降價近10% 外界：恐是撤離訊號

長實集團的北京豪宅御翠園。(取材自房天下)

香港 首富李嘉誠在香港房市投出七折售樓的深水炸彈後，長實集團旗下位於北京 豪宅項目御翠園開賣，從調低定價近一成、取消資格驗證及開售即開放仲介渠道，可看到長實正逐步降低購房者門檻、加速去化。外界認為，在中國房市低迷狀態，該舉可能是撤離中國地產訊號，也有可能為回收資金。

時代財經報導，8月以來，有不少北京房仲開始在各個渠道推介御翠園項目及帶看樣品房。

據悉，御翠園是長實集團中國房產業務運作平台和記黃埔所開發項目，整個姚家園項目地塊由和記黃埔於2001年拿下，至今開發周期長達22年。準備開賣的御翠園是姚家園項目唯一未開發地塊，同樣也是目前和記黃埔在北京的最後一個項目。

御翠園在去年10月底就開放售樓處，該項目此前預計申報單價為每平方米人民幣10至11萬元（約1.37至1.5萬美元）。不過，目前最新獲批預售價為每平方米均價約為9.1萬元至9.8萬元間。相較先前推測價格，這次預定價低了近10%左右。

諸葛數據研究中心高級分析師陳霄指出，價格降低也是開發商順應市場形勢做出的適時調整，面對市場的持續降溫，開發商適當下調了市場預期。

值得注意的是，報導援引知情人士說法，目前該項目看房不需要驗證資格（指提供身分、財產證明等），同時還有大批房產仲介，各種跡象顯示御翠園開售即開放了仲介渠道，代表開發商想趕快賣掉項目。

中指研究院報告顯示，今年7月北京商品、住宅供求雙回落，成交規模降至近五個月最低位；麗茲行豪宅研究院數據顯示，中國7月新房豪宅網簽量月減7.64%、年減58.98%，連續四個月成交量下滑。中國北京房市、豪宅市場仍疲軟。

長實集團主席李澤鉅日前在業績發表會上指稱，該集團一向奉行以市場價格或低於市場價格出售項目，以便促進銷售及資金流轉。