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「我一直單身」…前央視女主播歐陽夏丹否認離婚

中國新聞組／北京15日電
歐陽夏丹在長春。（取材自歐陽夏丹個人帳號截圖）
歐陽夏丹在長春。（取材自歐陽夏丹個人帳號截圖）

今年46歲的前央視主播歐陽夏丹11日在個人帳號更新了一條動態，否認離婚傳言，表示自己一直單身。

極目新聞報導，歐陽夏丹在發文中寫道：「有些人說我離婚了，有些人說我是不婚主義者，但這些都不是真的。感謝大家對我的關心。這些年來，我一直單身，以後會不會結婚也不確定，順其自然吧。我相信，婚姻和單身並沒有本質區別，重要的是你能否享受當下的生活，過好每一天。」

央視網今年6月更新了「央視主持人大全」，其中，海霞、歐陽夏丹等多位耳熟能詳的名字已退出央視主持人行列。

據報導，歐陽夏丹已經告別「新聞聯播」主播台三年多，最後一次主持「新聞聯播」是在2020年4月28日，搭檔的是郭志堅，之後歐陽夏丹就沒再出現過。

有網友表示很喜歡歐陽夏丹現在的狀態：「夏丹老師現在是在做自己喜歡做的事情，注定永遠年輕。」

據央視網介紹，歐陽夏丹籍貫為廣西桂林，中央電視台新聞頻道主持人，2003年8月進入中央電視台財經頻道，主持早間新聞節目「第一時間」，2009年進入中央電視台新聞頻道，主持節目「共同關注」，2010年，主持中央電視台春節聯歡晚會和元宵晚會。2011年擔任「新聞聯播」主持人。

歐陽夏丹曾於2012年獲中央電視台台長特別獎，2015年獲得央視「十佳播音員主持人」稱號。

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