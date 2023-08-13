華為進軍房地產？砸2億美元設房產公司 稱只對內管理人才房

華為近日花了15億人民幣成立一間房地產公司，引發外界關注。（美聯社）

日前一家房地產 公司成立引起關注，這家東莞棠雅實業投資有限公司註冊15億人民幣（約2億美元），法定代表人為王路，股東信息顯示，該公司由華為 投資控股有限公司全資持股。華為官方12日正式發布聲明，稱東莞棠雅主要承擔建設、管理華為數萬員工的園區配套人才房功能，不對外經營房地產業務。

快科技報導，根據天眼查APP顯示，東莞棠雅3日成立，經營範圍包含住房租賃、非居住房地產租賃、園區管理服務、工程管理服務、房地產開發經營。

華為為什麼不做房地產？曾有記者詢問華為創辦人任正非 ，華為在發展過程正逢中國房地產爆發，是否想過進軍房地產？當時任正非表示：「沒有，沒做過房地產這些東西。」

報導指，任正非曾說，不做房地產是因為「掙大錢的死得快，因為大家眼紅，拚命進入。我們掙小錢怎麼死呢？我們這麼努力還比不上一個房地產公司，上帝先讓我們死，就有點不公平。」掙完了大錢，就不願意再回來掙小錢了。

在任正非看來，華為敢於將雞蛋放在一個籃子裡，把活下去的希望全部集中到一點上，這也就是華為的專注精神，這種專注的背後，就是將資金、人才、技術等各種資源集中到一個領域。

此前，華為終端BG首席戰略官、全屋智能產品線總裁邵洋表示，智能化革命將會輪到空間開展一場智能化的喚醒，包括住宅、酒店、學校、醫院、辦公樓、會議室各類的建築類型，都將迎來一場「空間智能化革命」。