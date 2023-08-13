「下班後微信辦公算加班嗎?」全網打工人關注 法院這樣判

下班後微信辦公算不算加班話題引發熱議。(視頻截圖)

通訊軟體帶來許多便利，但雇主也可藉此隨時、隨地交辦工作，衍生出許多勞僱雙方爭議。日前「下班後微信 辦公算加班嗎？」話題登上微博熱搜，「中國普法」官方微信分享案例指出，勞工 在下班後收到僱主用通訊軟體要求工作，認定構成加班，公司應支付加班費。

新聞晨報報導，一些公司在下班後或休息日「順道」在微信上安排工作讓很多上班族吃不消，究竟非工作時間「微信辦公」算不算加班？話題在網路上引發熱議，不過網友們投票 結果一面倒，僅2%不到的人認為「不算加班」。

對此，「中國普法」官方微信分享一則案例，一名在科技公司擔任產品運營的粉齡族李小美（化名），入職時勞雇雙方簽訂勞動合同，其中約定執行不定時工時制度。然而李小美經常在下班後或假期，需使用社交軟件與客戶及員工溝通。

李小美認為，公司應向其支付加班費。但公司認為，李小美在休息日值班時，主要負責在客戶群中回答客戶偶爾提出的問題，並非加班。李小美申請勞動仲裁，勞動仲裁委不支持其請求。李小美不服裁決，訴至法院，要求判決公司支付其延時加班費、休息日加班費、法定節假日加班費等合計40萬元（人民幣，下同）。

一審法院審理認為，由於李小美與公司在勞動合同中約定執行「不定時工作制」，判決駁回李小美的全部訴訟請求。

二審法院審理認為，雖然雙方在合同中約定實行不定時工作制，但公司未獲得不定時工作制審批。李小美利用社交軟件工作已經超出簡單溝通範疇，具有周期性和固定性，有別於臨時性、偶發性的一般溝通，體現了用人單位管理用工的特點，應當認定構成加班，公司應支付加班費。最終，二審法院判決公司支付李小美加班費3萬元。

貼文底下釣出許多上班族留言，有人留言「只要浪費我下班時間在工作上的，都是加班」、「不算加班難道算志願者服務嘛？」，還有網友哀怨表示，「我們不光晚上下班後，周末、過年過節都找，曾經有過大年初五下午3點通知4點交ppt，人都還在外地呢，簡直不配擁有假期啊。」

也有網友認為這實屬無奈之舉，「沒辦法大家都太卷了，下班你不幹活兒總有人幹，到時候你只會被淘汰。」