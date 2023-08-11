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管控又有新規 工信部：App未備案不得展開業務

中國新聞組／北京11日電
工信部日前發布通知，將開展App（手機應用程式）備案工作。圖為一名男子在世界行動通訊大會上查看手機。(路透)
工信部日前發布通知，將開展App（手機應用程式）備案工作。圖為一名男子在世界行動通訊大會上查看手機。(路透)

中國工業和信息化部日前印發通知，要求國內所有移動應用提供商向政府提交業務詳細信息，未經適當備案的應用程序將在明年3月結束的寬限期後受罰。媒體分析，這是北京為嚴格控制該行業而做出的最新努力。專家表示，此舉可能會限制應用程序數量，並對小型開發商造成沉重的打擊。

新華社報導，在「關於開展移動互聯網應用程序備案工作的通知」中要求，在中國境內從事互聯網信息服務的App主辦者，應當依照相關規定履行備案手續，未履行備案手續的，不得從事App互聯網信息服務。2023年9月至2024年3月底，通知發布前開展業務的App向其住所所在地省級通信管理局履行備案手續。2024年4月至2024年6月底，電信主管部門將組織對App備案情況開展監督檢查，對仍未履行備案手續的App依法進行處置。

美國之音報導，上海德邦律師事務所律師遊雲亭（音譯）說，該命令實際上是要求獲得該部的批准。他說，新規定主要旨在打擊網路欺詐，但它將影響中國的所有應用程序。

應用程序發布公司AppInChina的聯合創始人里奇·畢肖普表示，新規定也可能會影響外國開發商，這些開發商能夠通過蘋果應用程序商店輕鬆發布他們的應用程序，而無需向中國政府出示任何文件。

畢肖普表示，為了遵守新規定，應用程序開發者現在必須在中國擁有一家公司，或者與當地發行商合作。

蘋果公司沒有立即回覆置評要求。

據報導，蘋果公司從上星期起撤下了100多個人工智能（AI）應用程序以遵守法規。

另外，這份通知還說，從事新聞、出版、教育、影視、宗教等App互聯網信息服務的主辦者，在履行備案手續時，還應提交相關文件。報導指出，該要求可能會影響X（推特前身）、臉書（Facebook）和Instagram等流行社交媒體應用程序。這些軟件在中國不可以使用，但是通過軟件商店可以下載，等到海外後在使用。

中國已經要求手機遊戲在中國推出之前獲得許可證，並在2020年從各種應用程序商店清除了數萬款未經許可的遊戲。

App 北京 人工智能

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