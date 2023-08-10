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捐4000元、食宿2.7萬 北京紅十字會又遭質疑

中國新聞組／北京10日電
7月28日，北京市紅十字會組織醫務人員到魏善莊鎮開展義診活動。（取材自中國慈善家雜誌）
7月28日，北京市紅十字會組織醫務人員到魏善莊鎮開展義診活動。（取材自中國慈善家雜誌）

北京市紅十字會6月一項活動，捐贈慰問救助款4000元（人民幣，下同，約555美元），卻花了2萬7452元在工作人員吃飯住宿上，引發爭議。網友質疑，「為什麼餐飲、住宿的活動開支比入戶慰問費還高？」

綜合媒體報導，北京市紅十字會日前公布防汛救災捐贈收支情況，引發熱議。網傳圖片顯示，「博愛在京城，健康基層行」活動入戶慰問救助款4000元，活動住宿及餐費，2萬7452.8元；北京某廣告傳媒有限公司（活動桌牌及橫幅製作費）880元。

來源：YouTube

公眾質疑為何活動食宿費高達2.7萬元？北京市紅十字會工作人員表示，該活動是一個長期開展的志願者基層診療活動，6月共進行了3次，共94人前往偏遠區域，「這些人都是志願者，他們沒有報酬，且行程距離遠，需要過夜，因此他們按照相應的標準，保障這94人的食宿，這筆開銷是2.7萬餘元」。

4000元入戶慰問救助款是在診療過程中，基層反映有兩名特殊困難的群眾，因此他們給每戶送去了2000元的慰問金。

對於網傳圖片與官方「撥付對象」表述不同，是發現群眾對公示信息的誤會，因此對內容略微調整，但實際資金的使用用途、金額等都沒有改變。

此外，企業所捐物資的價格是否偏高？採購物資價格是否合理？工作人員表示，都是採購部門根據援助需求，按照流程去辦理。

該會7月採購了雨靴、雨衣等，同一天採購的物資，價格略有差異，每雙（套）的價格從73.5元至74.5元不等。就被網友質疑：「採購數量上千件按批發價算，理應低於市場價格」。

北京

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