雨到底還要下多久？ 答案讓中國東北人很崩潰

中國東北部分地區積水未退，如今又將面臨卡努颱風來襲。圖為黑龍江省哈爾濱市雙城區萬隆鄉8月9日空拍景象。（中新社）

剛遭受杜蘇芮颱風重創的中國黑龍江與吉林，又將面對卡努颱風來襲。中國中央氣象台預報，10日至12日，受卡努及其殘餘環流影響，吉林東部、黑龍江等地部分地區有大到暴雨 ，局部地區有大暴雨。中國中央氣象台已於10日6時發布「暴雨藍色預警」。對於雨到底還要下多久？答案讓中國東北民眾很崩潰。

杜蘇芮殘餘環流北上後，為吉林、黑龍江帶來暴雨，並導致多地洪水 氾濫。據新華社報導，自8月2日以來，黑龍江省哈爾濱、牡丹江、齊齊哈爾、伊春、雞西、佳木斯等地的37個縣（市、區）遭受風雹和洪澇災害。據初步統計，截至9日12時，黑龍江省受災人口逾37.4萬，農作物受災面積387.08萬畝，倒損房屋2萬3,708間，損毀橋梁149座，沖毀涵洞352道，沖毀路基24.2萬公尺，沖毀大棚1,300個。

根據中國中央氣象颱10日6時最新預報，今年第六號颱風卡努將以每小時20至25公里的速度向北偏西方向移動，即將在韓國南部沿海登陸。卡努登陸後強度將明顯減弱，沿朝鮮半島西側北上，12日早晨到上午移入中國境內，之後逐漸變性為溫帶氣旋。

中國中央氣象台預估，卡努颱風12日早晨到上午將移入中國東北境內。（取自中國中央氣象台網站）

中國中央氣象台指出，受卡努及其減弱低壓影響，10日至13日，中國東北地區將出現較強降雨過程。14至16日，東北地區東部和北部多陣雨天氣，以小雨為主，黑龍江東北部部分地區有中雨。

中國天氣網氣象分析師閔裕秋表示，10日起，卡努的外圍雲系將覆蓋東北一帶；夜間，受西風槽和卡努的共同影響，東北地區的雨勢將顯著加強，黑龍江東南部到吉林東北部一帶，會出現大到暴雨。

閔裕秋指出，11日至12日為這場降雨的關鍵時段，其中11日強降水主要集中在黑龍江和吉林東部一帶，局地有暴雨；12日，黑龍江西北部局部地區或有大雨。此外，特別需要關注颱風東側急流配合東北地區東部山地抬升，可能對降雨產生一定的增幅作用。

「而且，目前尚不能完全排除卡努登陸朝鮮半島後，路徑更加偏西，或從朝鮮半島西部沿海移入黃海，然後在遼東半島沿海一帶再次登陸。如此一來，對於東北地區來說，風雨影響可能會更大，影響範圍也更靠南ㄧ些」，閔裕秋說。

不過讓中國東北地區民眾更崩潰的是，閔裕秋提醒，即使在卡努的影響結束後，東北地區還將受到冷渦系統影響，多雨的狀態可能會延續至15日前後，防汛壓力較大。

中國觀察者網指出，從統計數據來看，北上颱風通常具有持續時間相對較長、影響範圍廣、更易致災等特點。原因在於，相比中國經常遭遇颱風影響的華南沿海、華東沿海等地來說，北方許多地區受颱風影響較少，因此在防颱經驗、基礎設施建設和颱風防災意識上較不足，颱風一旦登陸北上，反而更易致災。