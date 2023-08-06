世大運／中國女籃200公分「雙塔」轟垮日本 谷愛凌也來加油

世大運女子籃球金牌戰中國對戰日本，劉禹彤（中）在比賽中準備傳球。(新華社)

成都世界大學運動會（世大運）昨（5日）進行女籃金牌賽，經過四節激戰，在「雙塔」韓旭、劉禹彤坐鎮下，中國女籃最終以99：91戰勝日本 女籃奪冠，追平中國女籃世大運女籃最好成績，獲得歷史第三冠。北京冬奧 會冠軍谷愛凌 也到場觀戰。這場比賽讓身高2米01、體重超過110公斤有「女版歐尼爾」之稱的劉禹彤紅到國外，日本女籃球員也讚她「水平很高」。

世大運女子籃球金牌戰中國對戰日本，中國隊球員韓旭（左）在比賽中防守。(新華社)

中國女籃兩月內雙殺日本奪冠，谷愛凌化身球迷助威。(視頻截圖)

綜合潮新聞、揚子晚報報導，成都世大運女籃比賽的金牌賽昨在鳳凰山體育公園冰籃球館進行。青蛙公主谷愛凌也出現在看台上，化身球迷為中國女籃加油。在被鏡頭捕捉到後，谷愛凌也站起身與現場觀眾互動。

金牌賽中，中日雙方一度在上半場打得難分難解，被譽為「亞洲第一中鋒」、208公分的韓旭被重點盯防，劉禹彤利用自己在內線優勢頻頻在籃下強打成功，一個人連拿8分打出8：0的小高潮，將分差拉開。下半場日本女籃在三分線外頻頻命中，一度將分差追近到只差3分，但韓旭在最後一節幫助中國女籃穩住陣腳，張敬一命中最後時刻的關鍵3分，中國女籃勝利到手。

本場比賽中，「雙塔」的韓旭得到18分10籃板9助攻2封蓋；劉禹彤得到16分4籃板。

這一次的成都世大運女籃比賽，讓大家近距離看到中國女籃領軍人物韓旭風采。韓旭目前效力於美國國家女子籃球協會的紐約自由人，雖在本賽季至今僅得到4分，不過韓旭在今年豪取WCBA、亞洲杯、世大運3冠，展現個人與帶隊能力，坐穩亞洲第一中鋒的位置。

金牌賽也讓大家認識了「大寶貝」劉禹彤。她是中國女籃在世大運賽場上的內線大殺器。她和韓旭的輪番上陣，給對手帶來了不少的麻煩，有球迷調侃說：「中國女籃的打法就是，下來一個女版姚明，又上一個女版歐尼爾。」大塊頭的劉禹彤常在身體對抗中，微微一用力就把對手「彈飛」，被網友形像地比喻為「彈彈樂」，畫面看起來相當喜感。

而在場外，2001年出生的劉禹彤就是個00後小女生。她說，對於在世大運成為熱點人物沒啥感覺：「因為我不能看手機。」「世大運這次經歷對我來說是特別特別寶貴的，因為我很久沒有參加過這種賽事了，所以對於我球場上的經驗來說是一個新的提高。」

世大運女子籃球金牌戰，中國隊99:91戰勝日本隊獲得冠軍中國隊球員劉禹彤（左一）和韓旭在頒獎儀式上比心。 (中新社)

其實在CUBAL（中國大學生籃球聯賽）圈內，劉禹彤已是巨星一樣存在。2019年總決賽，北京師範大學戰勝北京大學奪冠，劉禹彤獨得30分。此後她兩次幫助北京師範大學戰勝清華大學奪冠，也連續兩年獲得了MVP。