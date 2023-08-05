杭州動物園「人里人氣」馬來熊火到國外 紐西蘭主播笑到飆淚

杭州動物園的馬來熊。（視頻截圖）

杭州動物園 一隻「人里人氣」的馬來熊因被遊客懷疑是真人扮演而火上微博熱搜，如今牠的「熊模人樣」又紅到國外。澳洲 、紐西蘭等國家新聞節目皆報導此事，有主持人憋笑報導，有的主持人則當場笑瘋到飆淚，還為牠究竟是人是熊吵翻天；英國一間動物園也發布一段馬來熊站立的視頻來蹭熱度。

據香港 01、青蜂俠報導，杭州動物園這隻馬來熊成為網紅，源自遊客上傳視頻，稱牠不僅能站立揮手和遊客互動，將食物拋入欄杆內能張口欲接住，掉落石頭上的食物也能彎腰進食，有網民質疑這隻馬來熊是人扮的。杭州動物園工作人員回應稱，「那肯定不是人扮的」，動物園是國營的，況且夏天溫度攝氏40度，人再套個皮毛肯定堅持不了幾分鐘就要倒下。

事件連日內在網上引起熱議，相關話題衝上熱搜，累計至8月5日中午已有超過8千萬次的瀏覽量。近日，這隻馬來熊更紅到國外，紐西蘭、澳洲、英國、美國、南韓等國皆有媒體報導。

杭州動物園「人里人氣」馬來熊火到國外，紐西蘭兩主播報導時不禁大笑，一位男主播疑笑到拭淚。（取材自青蜂俠Bee）

紐西蘭一名新聞女主播剛開始報導動物園否認人扮熊，一旁的另一位男主播就不禁笑了出來，女主播也憋不住笑地說「麥克，你先別笑」。男主播後來疑因笑到飆淚而做出拭淚的動作，並發表個人意見說「這不是熊」；一旁的女主播頓時大笑說，「很好，我認為是熊，你認為不是熊」。

在澳洲7號台早間新聞節目「Sunrise」日前也報導了這隻馬來熊，並引發幾位主持人間爭論牠究竟是人是熊。主持人Matt Shirvington認為這「肯定是人」，另一主持人Eddy反駁「絕對不是人」，主持人Mark Beretta則調侃「不知道是否有膽大的人敢跳下去，把牠的皮扒下來」，另一主持人Nat Barr隨即大笑，稱不用那麼費勁，「等看牠的褲子會不會掉就知道了」。

在澳洲7號台早間新聞節目「Sunrise」上，幾位主持人看到杭州動物園的馬來熊影片後笑了出來。（視頻截圖）

位於英國赫特福德郡的天堂野生動物公園（Paradise Wildlife Park）近日上傳了一段視頻，介紹園中名叫Kyra的馬來熊，並稱「我們可以肯定Kyra是一隻馬來熊……」（We can confirm that Kyra is a sun bear……），由於hashtag含「#china」，被網民解讀是在蹭熱度。

多國網民關注的還有馬來熊臀部的褶皺，認為這是人穿上道具服扮的「證據」。杭州動物園表示，該馬來熊平時喜愛與遊客互動，趴在地上皮膚繃緊，站立時因腿部筆直，才導致屁股皮膚鬆弛、出現皺褶。

英國廣播公司（BBC）也引述英國切斯特動物園專家馬歇爾（Ashleigh Marshall）解釋，這些皺褶增加了熊的靈活性，能幫助熊免受捕食者的攻擊，受襲時更容易轉身反擊。