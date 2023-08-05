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颱風「杜蘇芮」環流暴雨 淹到剩屋頂 黑龍江傳整村失聯

中國新聞組／北京5日電
牡丹江第1號洪水形成，驚見整棟房屋被沖走。(視頻截圖)
牡丹江第1號洪水形成，驚見整棟房屋被沖走。(視頻截圖)

颱風「杜蘇芮」環流帶來暴雨，黑龍江省尚志市居民秦女士4日14時許表示，受洪水影響，一面坡鎮九江村災情嚴重，整村失聯兩日，有村民房屋只剩屋頂，當地停水停電沒食物，不少老弱的藥也沒了，但因水勢大且對外道路中斷，物資運送困難，情勢緊急，目前僅運進一批物資。

新京報報導，3日起，黑龍江尚志市螞蟻河城區段出現險情，不斷上漲的河水與堤岸持平。4日，居民拍攝視頻顯示，主城區已汪洋一片，一些車輛被淹沒，只剩車頂。哈爾濱市森林消防支隊前往尚志主城區螞蟻河段開展救援，截至3日20時45分，累計加固堤壩400米，修築子堤300米，裝運沙袋5500個。目前暫無人員傷亡，被困人員轉移救援工作正在進行。

來源：twitter

新華社報導，哈爾濱森林消防爭分奪秒抗洪搶險，4日在尚志市一面坡鎮萬山村，哈爾濱市森林消防支隊的消防員正在解救被困村民。

黑龍江尚志居民稱，九江村整村失聯。(取材自澎湃新聞)
黑龍江尚志居民稱，九江村整村失聯。(取材自澎湃新聞)

日前，黑龍江省尚志市發生強降雨，導致螞蟻河尚志市段水位上漲，城鎮部分地區出現內澇。黑龍江省森林消防總隊哈爾濱市森林消防支隊擔負尚志市主城區、一面坡鎮、亞布力林業局等地加固堤壩和轉移受困群眾任務，全力守護人民群眾生命財產安全。

央視新聞客戶端報導，黑龍江哈爾濱市防汛三級應急響應提升至一級。黑龍江省哈爾濱市人民政府防汛抗旱指揮部4日表示，據水務、水文部門監測預報，截至4日8時，哈爾濱市共有63座水庫超汛限0.03～4.81米運行，9條河流12個站超警戒水位0.40～2.47米，其中4條河流6個站超保證水位0.38～1.24米。

澎湃新聞報導，螞蟻河也是松花江支流，流經哈爾濱轄內的尚志、延壽、方正三個縣市。

4日在尚志市一面坡鎮萬山村，哈爾濱市森林消防支隊的消防員正在解救被困村民。(新華...
4日在尚志市一面坡鎮萬山村，哈爾濱市森林消防支隊的消防員正在解救被困村民。(新華社)

據報導，尚志市委市政府4日致信全體市民，連日來，受颱風杜蘇芮北上影響，尚志市降水頻繁，降水量為1957年以來最大，形勢異常嚴峻。官方消息顯示，1日晚至2日，尚志市區域內連續30多小時強降雨，各條河流水位暴漲，山洪造成多座小水庫潰壩。

尚志居民秦女士表示，受洪水影響，一面坡鎮九江村災情嚴重，整村失聯兩日，有村民步行數公里搜尋信號傳出的圖片顯示，3日村民房屋只剩屋頂。書記已把所有村民運到了安全的地方，但現在停水停電又沒有吃的，還有一些老弱病殘的藥都沒有了，情況緊急。一面坡鎮政府工作人員表示，水勢較大，物資運送困難，吃的喝的已送過一次，其他的陸續送進去。

2023年8月4日，北京居民在洪災後的因房子無法居住，搬走他的物品。（美聯社）
2023年8月4日，北京居民在洪災後的因房子無法居住，搬走他的物品。（美聯社）

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