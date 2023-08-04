從200元被炒至699元 盒馬大黃魚抱枕「醜」出圈

黃白色的「皮膚」、魔性的魚眼，加上1米8的大個頭，讓這條大黃魚「出圈」。（取材自上觀新聞）

繼山姆巨型泡麵桶被炒到1999元（人民幣，下同）之後，中國民眾這回又盯上了「一條魚」──盒馬大黃魚抱枕，這次從200元炒到了699元，還「醜」到衝上了微博 熱搜，截至8月4日上午，閱讀量已超6600萬。不少網友追逐「大黃魚抱枕」及周邊商品，也有人認為這無非就是企業為流量而炒作的話題，「莫名其妙感覺一股魚腥味」。

北京 商報報導，近日，盒馬大黃魚抱枕在社交平台引發熱議。8月2日，在某二手平台上，有不少賣家掛出了大黃魚抱枕的鏈接，出售價格大致在二三百元上下，也有賣家給出了688元、699元的高價。

上海ChinaJoy展覽會上的大黃魚抱枕，因其神奇的堅定目光、長達1米8的「身材」在社交媒體迅速走紅。（取材自每日經濟新聞）

報價688元的一位賣家稱，大黃魚抱枕值錢是因為只能通過ChinaJoy獲得，展會門票單日就需要150元。這一獎品並非做任務就能領取，還需抽中一等獎，有很大的運氣成分，他認為所以還有很大的上升空間。

報導指出，大黃魚抱枕的「走紅」源於近期上海ChinaJoy展會，身高1.8米、逼真的形象引發眾多參展觀眾排隊。展會上，盒馬不僅舉辦了「大黃魚」、「小黃魚」抱枕的抽獎活動，還有盒馬標誌形象人偶、蝦形蟹形人偶與民眾互動。

不過，有網友對大黃魚高昂的二手價格感到不解，吐槽：「一個抱枕賣600多，真正買大黃魚可以吃多少頓？」，「6塊錢還能考慮買回來給狗子當玩具」，「上海人真的喜歡排隊」，「就是虛榮心作祟，只能用這樣的方法來取悅自己」，「烏合之眾」，「所有能炒的都會變成泡沫」，「莫名其妙感覺一股魚腥味」。

盒馬對此回應表示，大黃魚抱枕為限量定製，目前沒有官方發售渠道，只送不賣，建議消費者仔細甄別。

盒馬大黃魚抱枕被炒至699元人民幣。（取材自北京商報）

不過，在電商 平台及二手平台，已有不少「複製品」在市面上流通。一位賣家出售從60厘米至180厘米四個尺寸的大黃魚，售價範圍從99元至319元，強調商品為工廠直銷，但保證與正品一模一樣。

報導指出，盒馬大黃魚抱枕的出圈並非個例。不久前，山姆超市原價168元/桶的巨型泡麵桶，也被炒至1999元，一度引發哄搶。「我已經在大潤發殺了十年魚，我的心早已像手裡的刀一樣冷」流行語使大潤發「殺魚」梗走紅，大潤發還因此限量發售「殺魚」 T卹。喜茶也通過消費送周邊，如與FENDI聯名的杯墊、與聯名的金色徽章等頻頻出圈。

在零售專家胡春才看來，盒馬的大黃魚抱枕、大潤發的「殺魚」梗等內容的出圈，主要是因為內容有趣、引發人們好奇心，通過傳播達到了營銷效果。但網路上帶來的熱度可能只維持一時，更重要的是，企業要為消費者帶來高品質、高性價比的消費內容，才能長久留住消費者。