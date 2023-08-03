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上海閣樓套房迷你窗像射擊孔 網：月租千元的「心靈窗戶」

中國新聞組／上海3日電
上海一部租房影片顯示，屋內窗戶只有巴掌大。(視頻截圖)
上海一部租房影片顯示，屋內窗戶只有巴掌大。(視頻截圖)

在寸土寸金的上海，高昂的房價讓許多人負擔不起。根據微博「農民頻道」報導，有房仲介紹上海中環地區有兩間房間正在出租，房仲說明，房間月租僅要人民幣1000元（約139美元），雖然房間由閣樓改造，空間不大，但仍配有廚房、浴室及一扇巴掌大的「心靈窗戶」。

影音來源：YouTube

報導指出，日前上海有一房仲拍攝影片，介紹上海中環地區有房要出租，並表示該房月租僅要人民幣1000元。房仲還強調，雖房子由閣樓改造，空間較為不足，但仍有廚房及浴室可用。

房仲還說明兩間房間各配有一台「十八手空調」以及一個迷你衣櫃。影片中最引人注目的，就是出現了一扇巴掌大的窗戶，雖房仲將其美稱為「心靈窗戶」，並表示可與外界溝通且還能隨手開關，仍讓眾多網友笑稱以為是射擊孔。

報導一出，許多網友紛紛開起玩笑，並表示房東是擔心租客悶壞，「口罩別扔了，做個窗簾吧」、「有颱風了就知道這小窗户多省心了」、「小偷肯定從窗戶進不來」、「房東要不是怕你憋死，也不會開這個窗」、「是不是得做個紗窗防蚊子？」

不少網友也討論若此廣告是真的，自己是否會選擇租這房，「不超過1000塊錢一個月，我還能勉強接受」、「雖然我喜歡這種，覺得很可愛。但一想到我進去，直接就沒法呼吸了」、「住這房子容易憂鬱」、「我這種喜歡透風的住不了，要每天開空調，電費太貴了」。

房東 口罩 微博

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