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刀郎「羅剎海市」火到歐洲…德議員：唱的是德國

中國新聞組／北京30日電
德國國會議員魏德爾。（視頻截圖）
德國國會議員魏德爾。（視頻截圖）

刀郎的新歌「羅剎海市」在網上引發持續熱度，甚至還火到了國外。日前，德國選擇黨女黨魁魏德爾（Alice Weidel）對這首歌進行了解讀，表示這是一首充滿智慧的諷刺歌曲，「這完全就是為德國創造的」。

來源：YouTube

極目新聞報導，曾在中國工作過六年的德國議員魏德爾，中文十分流利。她解讀，歌詞裡的「苟苟營」就是說德國，因為二戰失敗了，最後還讓美國駐軍，那些美國兵營就是「苟苟營」；而「馬戶」就是指德國總理蕭茲（Olaf Scholz），因為蕭茲上任後，對美國言聽計從，沒做出什麼政績，卻損害德國的利益，而國內各種問題不斷，他也束手無策。

針對德國綠黨，魏德爾則藉用歌詞裡的「那又鳥不知道他是一隻雞」，稱綠黨兩面三刀、口是心非，打著高雅的綠色大旗，實施的卻是損害德國國家和國民利益的事。

據媒體報導，1979年出生的魏德爾，曾在拜羅伊特大學攻讀經濟學碩士，畢業後，先是在高盛、安聯等跨國集團工作，隨後，她還在中國工作過6年，任職於中國銀行。

此前，魏德爾也提到了她的中國經歷。德國媒體認為，魏德爾對中國的態度，最能反映此前一直比較低調的她的政治立場。魏德爾在黨代會上說，德國能從當今的中國學到許多東西，中國是一個極其具有活力的國家，「那裡所有人都想著向前衝，每個人都在幹活。在那裡，有著非常強大的進取精神」。

德國 蕭茲 高盛

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