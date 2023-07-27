景區便利店如廁被強收168元？警：擅用商家廁所 已和解

遊客在雲南一景區上廁所被強收168元？當地回應：擅用商家廁所，調解後支付6元。(視頻截圖)

近日有網友反映，在雲南曲靖南中爨城景區，有遊客上廁所被強行收費168元，雙方發生爭執；曲靖當地發布通報稱，網傳情況不實，民警當時到場調解，達成協議後，遊客在紅包裡裝了6元現金給商戶然後離開。

極目新聞報導，曲靖經開區社會事業局發布情況通報稱，近期網傳曲靖南中爨城景區入廁收費一事，曲靖經開區進行調查核實，發現網傳所述事件不實，視頻非遊客本人發布。目前該網友已將原視頻刪除。

南中爨城一名工作人員表示，24日上午9時12分許，遊客一家三口到南中爨城遊玩，進入了一家剛開門營業的便利店，其中兩人挑選物品，一人在未與商戶打招呼的情況下，到便利店私人衛生間上廁所。商戶發現後表示，旁邊就是公廁，便利店剛剛開門營業，遊客不打招呼就使用私人衛生間不吉利，需要給6元錢紅包。