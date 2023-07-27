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「紙狗」之後…年輕人瘋養「芒狗」 梳毛還換造型

中國新聞組／北京27日電
劉女士養的「大毛」和「二毛」。 （取材自南方新聞網）
劉女士養的「大毛」和「二毛」。 （取材自南方新聞網）

從電子寵物到遛紙箱狗，中國年輕人最近又流行「養芒果核」新風潮，把吃完的芒果果核曬乾刷毛做成「芒狗」，當寵物來養。有人天天幫「芒狗」梳毛，還有人不時為「芒狗」變換造型，上網分享狗狗的「成長日記」，甚至帶著「牠」上街遛狗。

綜合媒體報導，中國網上近期颳起「養芒果核」旋風，不少年輕人在社群平台分享和討論「養芒果核」的經歷，以及如何製作出「可以養」及「養好」的心得。一些人將自己養的芒果核稱為「芒狗」，這些養「芒狗」的年輕人在貼文中皆提到，芒果核曬乾後毛茸茸的觸感，就像養貓、養狗一般的樂趣。

還有網友稱，洗乾淨的芒果核「摸起來很紓壓」，可用來放鬆。有人則分享，一隻「芒狗」是如何誕生的：先將芒果去皮，將果核清洗與刷乾淨，再把核毛梳理並烘乾，最後將「眼睛」貼上；另有人稱，給自己的「芒狗」取了名字，每天幫「牠」梳毛、清潔，甚至帶「牠」上街。

有不少網友看了這些訊息後直呼：「也好想養一個芒果核」，還有人說，「剛好買了幾個芒果，回家試試去，心動了」、「我也好想刷毛！」許多人認為，「這比養貓、養狗便宜多了」「這寵物好！不費人、不費錢，適合我」。

但對於年輕人熱中養「芒狗」，也引發部分人士關注他們的精神健康，質疑到底精神狀態多差才會有如此怪異的興趣。亦有人批評養「芒狗」的人是在浪費時間、不務正業，根本就是「躺平族」的一種。

有分析認為，這波特殊的「養寵物」風氣，應是去年中國校園瘋養「紙狗」的延續。當時中國多地實施嚴格的防疫政策，眾多大專院校封鎖校園，一些長時間被封控在校園裡的學生，紛紛用紙箱製作成紙狗當「寵物」解悶，並將紙狗帶至校園各處，與其他紙狗「飼主」交流。

許多年輕網民在社交平台分享自己的「養芒果核日記」。（取材自小紅書）
許多年輕網民在社交平台分享自己的「養芒果核日記」。（取材自小紅書）
網民分享給自己的芒果核起名「大毛」和「二毛」。（取材自微博）
網民分享給自己的芒果核起名「大毛」和「二毛」。（取材自微博）

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