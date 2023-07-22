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中國青少年追星 為掙錢替偶像打榜不惜賣自己內衣

中國新聞組／北京22日電
粉絲追星追到機場示意圖。（取材自微博）
粉絲追星追到機場示意圖。（取材自微博）

未成年人不理智追星現象近年在中國並不少見，媒體調查發現，近年在一些資本和平台的利益裹挾下，在流量至上的錯誤導向下，這群未成年人不惜偷用父母的手機轉帳給自己，把成千上萬元資金用於打榜和投票，甚至為維護偶像形象與其他明星的粉絲爭鬥、互撕而出現網暴等情況，而學校和家長介入處理的效果有限。飯圈文化也因此出現了畸形化傾向。

法治日報調查報導指出，以黑龍江一名16歲、正上高中的女孩魏婷（化名）為例，追星占日常生活50%以上時間；曾為參加偶像的簽售會逃課；成績因追星下降到班級後20%；生活費一半以上用於追星，錢不夠就以交書本費等為由向母親撒謊要錢；因追星與同學、網友爭執吵架；近期因偷偷拿走家裡上千元給偶像打榜，與父親發生爭吵推搡，兩人都受了傷。

今年17歲的北京女孩馮媛（化名），2016年在鄰居影響下沉迷於購買明星周邊產品、為偶像打榜刷數據等。在學校裡，因為不允許他人詆毀偶像，常與同學爭吵，還在社交平台上展開罵戰。光用於購買明星專輯的花銷就已六、七萬元，但馮媛全家每年收入才15萬元人民幣。

而馮媛哪來這麼多錢？媽媽說，後來才知道，女兒為了「掙錢」追星，不僅在學校「代做作業」賺取零用錢，甚至在一些網友的介紹下出售自己的貼身衣物。

為馮媛做心理輔導的心理諮詢師陳靜表示，馮媛將自己投射到偶像的身上並過度美化偶像，打破偶像就是打碎她的信念，她便要給予反擊。但這樣導致馮媛沒有同學願意與她做朋友，老師將其歸為「問題少女」，而產生厭學情緒，加上青春期的叛逆導致不理智追星行為愈演愈烈。

調查指出，未成年人追星族們目前花錢最多的就是「打榜」。在飯圈，打榜和投票「成績」與粉絲群體內部的「獎懲」等級掛鉤。多家平台雖設提醒，但並無實際機制限制未成年人打榜和投票。 

對此，有業內人士建議，有關部門要以明星經紀公司為監管重點，對經紀公司、粉絲群體危害網路和社會公共安全、衝擊主流價值觀的違法行徑要依法及時處置。中國傳媒大學文化產業管理學院法律系主任鄭寧認為，要開展有針對性的宣傳教育，教育引導粉絲特別是未成年粉絲，樹立正確的「三觀」，培養社會責任感和使命感。

投票 教育 北京

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