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習近平再講糧食安全 推鹽鹼地利用 確保18億畝耕地

中國新聞組／北京21日電
中共總書記習近平（右）近年多次強調糧食安全，在中共中央財經委員會第二次會議上，提出充分挖掘鹽鹼地綜合利用潛力。圖為習近平2018年參觀黑龍江省的農場。（新華社）
中共總書記習近平（右）近年多次強調糧食安全，在中共中央財經委員會第二次會議上，提出充分挖掘鹽鹼地綜合利用潛力。圖為習近平2018年參觀黑龍江省的農場。（新華社）

中共總書記習近平20日主持召開中共中央財經委員會第二次會議，再次強調糧食安全是「國之大者」，會上並審議通過「關於推動鹽鹼地綜合利用的指導意見」。據新華社報導，習近平強調，要確保中國18億畝耕地紅線絕不突破，要全力提升耕地質量等。

據報導，習近平20日下午主持召開中共中央財經委員會第二次會議，研究加強耕地保護和鹽鹼地綜合改造利用等問題，習近平說，要切實加強耕地保護，全力提升耕地質量，充分挖掘鹽鹼地綜合利用潛力，穩步拓展農業生產空間，提高農業綜合生產能力。

會議指出，中國人多地少的國情沒有變，耕地「非糧化」、「非農化」問題依然突出，守住耕地紅線的基礎尚不穩固，農田水利方面欠帳還很多。會議審議通過「關於推動鹽鹼地綜合利用的指導意見」，其他中共高層包括國務院總理李強，中共中央政治局常委蔡奇、丁薛祥出席會議。

據了解，18億畝耕地紅線，是中共2006年十屆全國人大四次會議通過的「國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要」，提出18億畝耕地紅線，並將之作為一個具有法律效力的約束性指標。

習近平在會上強調，糧食安全是「國之大者」，耕地是糧食生產的命根子，要落實藏糧於地、藏糧於技戰略，切實加強耕地保護，全力提升耕地質量，充分挖掘鹽鹼地綜合利用潛力，穩步拓展農業生產空間，提高農業綜合生產能力。

會議指出，耕地保護任務沒有減輕，而是更加艱鉅；並指出中國鹽鹼地多，部分地區耕地鹽鹼化趨勢加劇，開展鹽鹼地綜合改造利用意義重大。因地制宜利用鹽鹼地，向各類鹽鹼地資源要食物，加快選育耐鹽鹼特色品種，大力推廣鹽鹼地治理改良的有效做法。

據了解，習近平今年5月考察河北滄州旱鹼地麥田，2021年考察山東，在鹽鹼地現代農業試驗示範基地察看大豆、苜蓿、藜麥、綠肥作物長勢，看的作物雖然不同，但聚焦的都是鹽鹼地。

他曾表示，中國有約15億畝鹽鹼地，其中約5億畝具有開發利用潛力；如果能喚醒這一「沉睡」的後備耕地資源，將顯著實現耕地資源增效。「18億畝耕地紅線要守住，5億畝鹽鹼地也要充分開發利用」。

習近平 中共 國務院

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