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曾無預警停飛 第2架C919將投入營運 共同執飛「滬蓉快線」

記者謝守真／綜合報導
東航在上海接收第二架國產C919大型客機。（取材自央視新聞客戶端）
東航在上海接收第二架國產C919大型客機。（取材自央視新聞客戶端）

中國東方航空16日在上海正式接受第二架國產客機C919，這架客機未來將與首架C919搭檔，共同執飛「滬蓉快線」（成都至上海航線），顯示東航正在加速商業營運C919大型客機。

影音來源：YouTube

C919於5月28日完成首次商業載客飛行，但據美國自由亞洲電台（RFA）早前報導，在執行商業飛行僅一個月左右，C919曾先後於6月29和30日，無預警停飛，原定由C919執飛的航班一度更換為A320。

東航當時表示，臨時更換飛機是因「營運調整」，不過，此一簡短回應反而引起外界更熱烈的討論。當時曾有中軍事微博博主分析，C919客機可能故障，可能是飛機電子控制系統和歐美零件磨合出了問題，但相關說法未獲東航證實。

據央視新聞報導，16日上午C919從上海浦東機場調機飛往上海虹橋國際機場，正式加入東航機隊，據悉，此次東航接收的C919客機為東航首批採購5架C919客機中的第2架，其客艙配置與首架C919大致相同。

東航第二架國產C919大型客機16日從浦東機場起飛。（取材自環球網）
東航第二架國產C919大型客機16日從浦東機場起飛。（取材自環球網）

報導指出，中國民航華東地區管理局14日向東航頒發第二架C919飛機的國籍登記證、適航證及無線電台許可證，顯示該飛機已可執行商業營運，並符合中國民航上的適航要求。

根據東航計畫，第二架C919將與首架機「搭檔」，先投入東航「上海虹橋—成都天府」的空中快線，之後將陸續拓展更多航線。

消息指出，截至7月12日，東航首架C919已執飛共87班次商業航班，其中，「京滬」為2班、「滬蓉」為85班，平均載客率近8成，累計服務乘客逾1.1萬人次，累計商業運行達250.10小時。

東航表示，「首架C919交付機投入運行後，由於兼顧『本場訓練』及『計畫性維修』等原因，所以未必每天都能亮相商業飛行、承運希望探訪的旅客」。東航期盼第二架C919加入「滬蓉快線」後，中國民眾搭乘東航能有更多機會體驗C919客機。

環球網報導，業內人士認為，新一架國產大飛機C919的交付標誌著東航商業運營C919大型客機正在提速，C919大型客機市場化運營、產業化發展步伐也進一步加快。

C919航班上的「五福臨門」餐食。 （取材自央視新聞客戶端）
C919航班上的「五福臨門」餐食。 （取材自央視新聞客戶端）

東航 航線 微博

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