「史上最強暑期檔」來了 國產懸疑片「消失的她」領頭衝

暑期是電影行業三大檔期之一，圖為民眾在電影院排隊檢票。（中新社資料圖片）

據第一財經引述貓眼專業版數據，7月16日9時50分，2023年中國暑期檔總票房（含預售）破85億元（人民幣，下同）。「消失的她」「八角籠中」「變形金剛：超能勇士 崛起」分列暑期檔票房前三。不少電影概念股 ，股價翻倍。其中，「消失的她」是目前唯一票房超過30億的影片。業內人士預測，電影票房有望衝上150億元，這意味著2019年後，中國暑期檔有望重歸百億級。

據燈塔專業版數據，截至7月16日13時06分，2023年暑期檔（6月1日—8月31日）中國電影總票房（含預售）已達到85.88億元。其中，國產懸疑片「消失的她」以超33.41億元的成績居首，劇情片「八角籠中」以14.2億元位列第二，目前第三名是進口大片「變形金剛：超能勇士崛起」，票房為6.48億元。

受益於今年暑期電影熱潮，港股市場上多數電影公司再度走強，其中，IMAX CHINA7月以來的漲幅超46%，阿里影業、檸萌影視股價也從底部有所反彈。

春節檔、十一檔和暑期檔是電影行業最為看重的三大檔期，其中暑期檔時間跨度長、上映影片類型多，是每年電影市場的重要時段，也是各大片方的必爭之地。

數據顯示，2019年、2021年、2022年暑期檔，上映的影片分別為123部、127部、91部。根據中國國家新聞出版廣電總局的數據顯示，2019年-2022年暑期檔票房分別為176.53億元，36.1億元、73.8億元、91.33億元。今年暑期檔反彈強勁，截至目前，已有114部影片選擇在今年暑期檔上映。根據貓眼電影數據顯示，截至7月16日，2023年度大盤票房（含預售）已達308億元，超過2022年全年300.67億的總票房。

基於今年中國國內電影市場正在強勁復甦，不少業內人士預測這個暑期檔將成為「史上最強暑期檔」。

消費端的強勁復甦，使資本市場上的影視類公司股票 有所提振。從年內股價表現來看，影視概念股年內平均上漲29.14%，大幅度跑贏大盤，其中上海電影、奧飛娛樂、康德影視的股價年內漲幅均超100%，股價實現翻倍。