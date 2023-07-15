蔚來CEO李斌：中國迎馬斯克 美國卻阻止中企賣車

蔚來李斌批評美國不讓他賣車。（取材自鳳凰網科技）

蔚來汽車創始人兼CEO 李斌接受國外媒體採訪，他呼籲美國政府為中國電動汽車提供平等進入美國市場的機會。並表示特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）訪華能受到禮遇，為何中國公司向美國消費者出售高科技汽車卻遇到障礙？讓他感到不解。

鳳凰網報導，李斌強調，蔚來汽車擁有國際聲譽，除了在紐約上市外，蔚來汽車超過四分之三的投資者來自中國以外。他表示，「世界應該更加開放，停止將商業政治化」，「全球政治氛圍與我們在2015年成立公司時已完全不同，特別是在疫情引發分裂和對立之後」。

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李斌表示，「中國消費者可選擇各式各樣的新能源汽車，為什麼美國消費者就不能享受這些產品呢？」

事實上，李斌的疑問凸顯了中國電動車 出口面臨的不確定性，包括比亞迪、小鵬汽車、理想汽車在內的中國電動車廠牌都積極向海外擴張，但遭到高昂關稅、市場准入問題。

而且，中國品牌汽車或中國生產的電動汽車組件能否根據拜登 政府的「通貨膨脹削減法案」獲得相應的補貼和待遇也存在不確定性。

儘管蔚來尚未向美國出口一輛汽車，但它在中國卻面臨日益激烈的競爭。蔚來汽車第二季度在中國交付了2萬3520輛汽車，該公司在中國純電動汽車和插電式混合動力汽車市場的份額已從今年第一季度的2.3%降低至1.3%。