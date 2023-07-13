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馬雲批監管惹禍身價跳水 螞蟻股份一年掉41億美元

記者謝守真／綜合報導
阿里巴巴集團創辦人馬雲。(路透)
阿里巴巴集團創辦人馬雲。(路透)

由於螞蟻集團計畫的股票回購價格遠低於該公司2020年估值，造成阿里巴巴創辦人馬雲身價大減。據彭博億萬富豪指數估算，馬雲目前身家已經降至約300億美元左右(約2149億人民幣)，不到2020年財富巔峰的一半。馬雲持有螞蟻股份約9.9%，這些持股的價值已比近一年前少了41億美元（約293億8183萬人民幣）。

人行日前對螞蟻集團處以人民幣71.23億元(約9.9億美元)的罰款，表明對平台企業金融業務從「集中整改，轉入常態化監督」。路透引述消息人士預測，這顯示北京對於科技公司的嚴打將要告一段落。

市場曾認為螞蟻在2020年IPO前的估值高達3150億美元左右，但按這次擬議股票回購價計算，該公司估值已跌至785億美元左右，大減75％。

對此，彭博行業研究高級分析師陳永富指出，螞蟻可能需要重建利潤基礎，因為2022年的利潤較2020年幾乎腰斬，即使監管調查將結束，但重啟IPO的計劃或將延遲。「我們計算得出該公司估值在240億至600億美元之間。」

彭博財富指數顯示，曾經是中國首富的馬雲如今身家可能在300億美元左右，不到2020年螞蟻IPO前其財富最高點的一半。按股票回購條款，分析師平均預期和富達投資給出的估值推算，馬雲持有的螞蟻集團股份價值已經比近一年前少了41億美元。

螞蟻集團2020年10月底宣布於上海和香港兩地同時首次IPO，但母公司阿里巴巴創辦人馬雲批評中國金融監管，使得號稱史上最大的螞蟻集團IPO計畫被當局暫緩。

螞蟻科技集團上周發表聲明指出，螞蟻集團管理層不再是阿里巴巴合夥人，以提升公司治理的透明度和有效性。

中國媒體分析，此舉意味著螞蟻與阿里巴巴切割，而馬雲不再是實際控制人。

馬雲 螞蟻集團 股票

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