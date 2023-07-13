「朱雀2號」下一步材料曝光 放話：要像造汽車一樣造火箭

「朱雀二號」遙二運載火箭12日在酒泉衞星發射中心發射升空。(新華社)

文匯報報導，在「天鵲」發動機和「朱雀二號」火箭的研製過程中，藍箭航天盡可能採用民間產品，企圖將航天級、宇航級產品「拉下神壇」。更重要的是，這不僅有利於降低成本，更避免被「卡脖子」的風險。

澎湃新聞報導，近年來，液氧煤油或液氫液氧發動機成為大眾比較熟悉的火箭發動機。既然已經有了這些發動機，為什麼還要發展液氧甲烷發動機？

報導表示，首先是液氧甲烷的推進效率高，推進劑的理論比衝高達390秒，僅次於液氫液氧推進劑。其次，是液氧甲烷推進劑燃燒無積碳，點火機構設計更容易，便於發動機回收復用，非常適合用於可重複使用火箭或飛行器。第三，是甲烷與液氧的沸點相差不到20℃，貯箱間的隔熱需求大幅下降，可以更方便地引入共底設計，減輕結構重量；第四是甲烷推進劑可從天然氣 、油田氣、可燃冰等中分離，來源廣泛，價格便宜，可以進一步降低火箭的成本。

文匯報指出，不管是發動機研發的頻繁試車還是發射試驗的加注，甲烷都可以做到隨時隨地供應，避免供應保障風險。產品還採用許多通用型貨架部組件，如標準件、電氣開關、部分傳感器等，引入大量以前從未涉足航天領域的民營企業供應商夥伴，將工業市 場常見的工藝、材料、設備引入航天發動機的研發和製造中。

據報導，目前，藍箭航天具有自主知識產權的火箭發動機已實現100%的社會化供應，火箭箭體和航電系統中工業品、貨架產品、自研品的替代比率也在逐漸增加。這不僅有利於降低成本，更重要的是，保障批量化造火箭的供應安全，降低被「卡脖子」的風險。

據了解，藍箭航天的下一個目標是使用不銹鋼代替鋁合金製造火箭貯箱。作為大宗工業品，不銹鋼獲取方便、價格低廉、更易加工。採用不銹鋼這種「民間」材料，讓「像造汽車一樣地造火箭」不再是一個夢想。